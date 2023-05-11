Белгородец попал под суд за хранение взрывпакета дома

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Белгородец хранил у себя дома взрывчатые вещества. У 46-летнего жителя областного центра нашли взрывпакет с более чем 30 граммами пороха. По решению суда мужчину ограничили в свободе на год, однако приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала троих белгородцев с противотанковыми гранатами, более 15 кг взрывчатых веществ и детонирующими шнурами. В ведомстве считают, что эти вещи могли использовать для совершения диверсионно-террористических актов.
Напомним, жителя Валуек осудили за припрятанные автомат Калашникова и патроны к нему. Оружие мужчина приобрёл через знакомого. В пресс-службе суда отметили, что мужчина купил эти вещи для возможного использования в целях самообороны.