Жителей Шебекино попросили не выходить на огороды в целях безопасности

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
В последние дни ВСУ активно обстреливают Белгородскую область. В частности достаётся Шебекинскому округу. Только 8 мая в Шебекино повреждения получили 124 квартиры, два дома и 32 автомобиля. А 10 мая при обстреле Шебекино местный житель получил открытую черепно-мозговую травму. В это время он находился на своём огороде. До больницы мужчина не доехал — погиб в машине Скорой помощи.
В связи с этим глава муниципалитета Владимир Жданов попросил шебекинцев воздержаться от работ на огороде и в саду на даче. Находиться на открытой территории в приграничье сейчас опасно. И в Шебекино в том числе.
Жданов акцентировал внимание жителей на том, что предугадать обстрел невозможно. Поэтому остаётся принимать меры, которые помогут спасти жизни.
Сегодняшний случай негативный, но яркий пример, когда погиб наш житель, выйдя на огород. Призываю всех жителей приграничья и Шебекино постараться воздержаться от выхода на свои приусадебные огороды. Потому что ситуация непростая. К сожалению, мы не можем понимать, когда начнётся тот или иной обстрел. Будьте аккуратны и берегите себя.
Владимир Жданов. глава Шебекинского округа