Жителей Шебекино попросили не выходить на огороды в целях безопасности

В последние дни ВСУ активно обстреливают Белгородскую область. В частности достаётся Шебекинскому округу. Только 8 мая в Шебекино повреждения получили 124 квартиры, два дома и 32 автомобиля. А 10 мая при обстреле Шебекино местный житель получил открытую черепно-мозговую травму. В это время он находился на своём огороде. До больницы мужчина не доехал — погиб в машине Скорой помощи.