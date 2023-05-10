ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Под обстрел ВСУ 10 мая попало село Муром в Шебекинском горокруге. О пострадавших и разрушениях пока ничего не известно.
С утра под огнём был и город Шебекино. Известно об одном пострадавшем — медики забрали его в тяжёлом состоянии. Сообщалось, что мужчина получил осколочное ранение в голову. Прилёты в городе были на окраине — в огородах частных жилых домов.
Что касается Мурома, село попало под обстрел и 7 мая. Тогда пострадала женщина — её госпитализировали в тяжёлом состоянии. У пациентки были множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. В момент происшествия она работала на огороде.