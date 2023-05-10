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Водителям скорой в приграничье назначат доплаты

10 мая 2023, 20:15
Фото: 1MI
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира. Такое решение приняли после жалобы белгородцев на серьёзную разницу в оплате медиков и водителей.

Белгородцы начали массово жаловаться главе Белгородской области на низкую оплату труда водителей скорой помощи, которые работают в приграничье и рискуют своими жизнями под обстрелами.

В своих сообщениях местные жители указывали, что работа фельдшера в таких же условиях оплачивается в два раза больше. Что риск и нагрузка одинаковые на всю бригаду. И что именно от водителя зависит, насколько быстро раненых доставят в больницу.

В итоге Вячеслав Гладков постарался решить проблему. По его словам, возможность дополнительных выплат водителям скорой помощи, которые работают в приграничье, есть.

С министром проговорили — такая возможность у нас есть. Если не ошибаюсь, с мая эти дополнительные выплаты водителям скорой помощи, которые работают в приграничной территории, будут производиться.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Артем Черненко#Общество#Шебекинский горокруг#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Приграничье#Выплаты медикам#Скорая#Доплаты
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