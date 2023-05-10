Водителям скорой в приграничье назначат доплаты

Posted Сегодня, 20:15
Published Сегодня, 20:15
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
Белгородцы начали массово жаловаться главе Белгородской области на низкую оплату труда водителей скорой помощи, которые работают в приграничье и рискуют своими жизнями под обстрелами.
В своих сообщениях местные жители указывали, что работа фельдшера в таких же условиях оплачивается в два раза больше. Что риск и нагрузка одинаковые на всю бригаду. И что именно от водителя зависит, насколько быстро раненых доставят в больницу.
В итоге Вячеслав Гладков постарался решить проблему. По его словам, возможность дополнительных выплат водителям скорой помощи, которые работают в приграничье, есть.
С министром проговорили — такая возможность у нас есть. Если не ошибаюсь, с мая эти дополнительные выплаты водителям скорой помощи, которые работают в приграничной территории, будут производиться.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области