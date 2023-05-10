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Во дворе арендованного частного дома под Белгородом обнаружили тело мужчины

10 мая 2023, 14:27
Фото: 1MI

Белгородцы забили приятеля до смерти из-за пьяной ссоры

Происшествие случилось в Новосадовом. Мужчины поссорились, после чего гости стали бить приятеля, а затем скрылись. Тело пострадавшего нашли во дворе дома на следующий день. Подробности сообщили в пресс-службах региональных СК и МВД.

Как сообщили в региональном следкоме, 29 апреля в Новосадовом приятели отдыхали в одном из частных домов. На фоне застолья произошёл конфликт. Один из подозреваемых, будучи пьяным, ударил знакомого. Пострадавший упал, но его гости не прекратили его бить.

В МВД уточнили, что после произошедшего мужчина вышел на улицу, где впоследствии умер. Его тело нашли во дворе медики скорой помощи. Известно, что дом 49-летний мужчина арендовал. Избившие его гости с места происшествия скрылись.

Правоохранители нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 49-летний житель Белгорода и 42-летний житель одного из сёл Белгородского района.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ — до 15 лет тюрьмы). Мужчин заключили под стражу. Расследование дела продолжается.

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#Инна Рогова#Ссора#Избиение#Тело#Скорая#Задержание#Арест#Происшествия#Белгородская область#Новосадовый#Белгородский район#Белгород
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