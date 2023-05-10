Во дворе арендованного частного дома под Белгородом обнаружили тело мужчины

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Как сообщили в региональном следкоме, 29 апреля в Новосадовом приятели отдыхали в одном из частных домов. На фоне застолья произошёл конфликт. Один из подозреваемых, будучи пьяным, ударил знакомого. Пострадавший упал, но его гости не прекратили его бить.
В МВД уточнили, что после произошедшего мужчина вышел на улицу, где впоследствии умер. Его тело нашли во дворе медики скорой помощи. Известно, что дом 49-летний мужчина арендовал. Избившие его гости с места происшествия скрылись.
Правоохранители нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 49-летний житель Белгорода и 42-летний житель одного из сёл Белгородского района.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ — до 15 лет тюрьмы). Мужчин заключили под стражу. Расследование дела продолжается.