Во дворе арендованного частного дома под Белгородом обнаружили тело мужчины

Как сообщили в региональном следкоме, 29 апреля в Новосадовом приятели отдыхали в одном из частных домов. На фоне застолья произошёл конфликт. Один из подозреваемых, будучи пьяным, ударил знакомого. Пострадавший упал, но его гости не прекратили его бить.