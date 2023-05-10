В мэрии предупредили об изменениях на дороге в центре Белгорода

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Режим работы светофора на пересечении Белгородского проспекта и улицы Попова изменился. Как сообщили в мэрии, теперь исключается конфликт левого поворота с прямым ходом по проспекту.
За транспортными потоками на участке в течение нескольких дней проследят специалисты. По итогам мониторинга внесут необходимые корректировки.
В Белгороде тем временем продолжается ремонт развязки улиц Победы и Белгородского полка. Среди прочего на участке планируют установить светофор. Помимо этого, ремонт продолжается на улице Губкина.
Сами горожане просят решить проблему с постоянными пробками на Новом мосту. В мэрии ранее ответили, что модернизация проспекта Ватутина есть в плане на 2023–2024 год.