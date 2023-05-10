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Published Сегодня, 11:59

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В мэрии предупредили об изменениях на дороге в центре Белгорода

10 мая 2023, 11:59
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода

Режим работы светофора изменили в центре Белгорода

Изменения коснулись светофора на перекрёстке Белгородский проспект — улица Попова. В ближайшие несколько дней специалисты будут следить за транспортными потоками на участке.

Режим работы светофора на пересечении Белгородского проспекта и улицы Попова изменился. Как сообщили в мэрии, теперь исключается конфликт левого поворота с прямым ходом по проспекту.

За транспортными потоками на участке в течение нескольких дней проследят специалисты. По итогам мониторинга внесут необходимые корректировки.

В Белгороде тем временем продолжается ремонт развязки улиц Победы и Белгородского полка. Среди прочего на участке планируют установить светофор. Помимо этого, ремонт продолжается на улице Губкина.

Сами горожане просят решить проблему с постоянными пробками на Новом мосту. В мэрии ранее ответили, что модернизация проспекта Ватутина есть в плане на 2023–2024 год.

Белгородцы недовольны постоянными пробками по вечерам на Новом мосту
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