В фирме Зотова отказались сообщать об открытии общепита в новом парке в Белгороде

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Депутат облдумы Владимир Зотов зарегистрировал компанию «Калейдоскоп вкуса» в офисе в парке Победы на ул. Харьковской, 8А в областном центре.
Чтобы узнать, планируется ли в новом парке аттракционов «Калейдоскоп» открыть точки общепита, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в организацию. Также мы попросили ответить, кто будет являться учредителем, когда состоится открытие и в каком формате будут работать заведения.
Однако в ответе за подписью генерального директора фирмы «Калейдоскоп вкуса» Марии Ходаковской было сказано, что запрашиваемая информация является коммерческой тайной. Поэтому отвечать на данные вопросы не будут.
Справка. Компанию «Калейдоскоп вкуса» зарегистрировали в Белгороде 14 апреля. Она занимается деятельностью ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания. Руководитель — Мария Ходаковская, а бенефициар — Владимир Зотов. Ему же принадлежит 85% доли в УК организации. Ещё 15% числятся за Дмитрием Макаровым.