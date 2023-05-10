В фирме Зотова отказались сообщать об открытии общепита в новом парке в Белгороде

Чтобы узнать, планируется ли в новом парке аттракционов «Калейдоскоп» открыть точки общепита, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в организацию. Также мы попросили ответить, кто будет являться учредителем, когда состоится открытие и в каком формате будут работать заведения.