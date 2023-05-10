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В Брянской области попытались совершить теракт на нефтепроводе «Дружба»

10 мая 2023, 11:44
Фото: druzhba.transneft.ru
Под угрозой находился наливной пункт «Брянск». Никто не пострадал, сообщают «Брянские новости».

Стало известно о попытке совершения теракта на нефтепроводе «Дружба». Официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин сообщил о происшествии.

Как пишет издание, под угрозой находился наливной пункт «Брянск» системы нефтепроводов «Дружба». Пострадавших нет. Как заявил Дёмин, делом теперь занимаются компетентные органы.

Также сообщалось об атаке на наливной пункт в посёлке Свень. Ударили по трём пустым резервуарам. Никаких утечек и возгораний в результате этого не последовало.

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#Наталья Корявых#Брянская область#Теракт#Происшествия#Нефтепровод#Дружба#Транснефть
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