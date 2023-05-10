В Брянской области попытались совершить теракт на нефтепроводе «Дружба»

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Стало известно о попытке совершения теракта на нефтепроводе «Дружба». Официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин сообщил о происшествии.
Как пишет издание, под угрозой находился наливной пункт «Брянск» системы нефтепроводов «Дружба». Пострадавших нет. Как заявил Дёмин, делом теперь занимаются компетентные органы.
Также сообщалось об атаке на наливной пункт в посёлке Свень. Ударили по трём пустым резервуарам. Никаких утечек и возгораний в результате этого не последовало.