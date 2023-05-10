В Белгородской области разберутся с нехваткой бронезащиты для медиков

Ранее мы писали жалобу, по которой и ответил Вячеслав Гладков. Там было сказано, что на шесть бригад скорой помощи есть всего четыре бронежилета. А в связи с участившимися обстрелами этот вопрос особенно важен — он касается жизней людей. Губернатор отметил, что от этого зависят жизни людей, которых спасают и жизни тех, кто спасает.