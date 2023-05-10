В Белгородской области разберутся с нехваткой бронезащиты для медиков

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Сотрудникам Скорой помощи Шебекинского округа до сегодняшнего дня, 10 мая, не хватало бронезащиты на выезды. Выяснилось это в одном из обращений к губернатору в комментариях. Во время прямого эфира Вячеслав Гладков прокомментировал эту ситуацию.
По его словам, причиной нехватки комплектов медикам стала недоработка минздрава Белгородской области. С тем, почему это произошло, в регионе будут разбираться. Сотрудников скорой же быстро обеспечили необходимым — 39 недостающих комплектов бронезащиты в виде бронежилетов и касок предоставят в этот же день.
Это недоработка министерства здравоохранения, которое выделило деньги, но недоконтролировало что на все медицинские бригады должны быть приобретены. Это халатность. Конечно, буду разбираться, почему ответственные люди допустили это.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона также сообщил, что по всем приграничным муниципалитетам закуплены 32 комплекта бронезащиты. Но выяснилось, что 39 не хватает.
Ранее мы писали жалобу, по которой и ответил Вячеслав Гладков. Там было сказано, что на шесть бригад скорой помощи есть всего четыре бронежилета. А в связи с участившимися обстрелами этот вопрос особенно важен — он касается жизней людей. Губернатор отметил, что от этого зависят жизни людей, которых спасают и жизни тех, кто спасает.