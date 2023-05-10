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В Белгородской области продлили особый противопожарный режим

10 мая 2023, 09:46
Фото: 1MI
Действовать в регионе он будет как минимум до конца мая. Нарушителям правил нахождения в лесах грозит штраф, предупредили в мэрии.

В Белгородской области продолжит действовать особый противопожарный режим. Срок продлили как минимум до конца мая. Причина — установившаяся сухая и тёплая погода.

На период действия режима вводятся ограничения для граждан. В лесах нельзя разжигать костры, проводить лесосечные работы и работы с применением открытого огня. Также действует ограничение на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Нарушителей накажут штрафом. Гражданам придётся заплатить до 50 тыс. рублей, должностным лицам — до 90 тыс. рублей, юрлицам — до 1 млн рублей.

Особый противопожарный режим действует в Белгородской области с 20 апреля. При отсутствии сильных дождей его могут продлить до осени.

Что нельзя делать белгородцам во время особого противопожарного режима
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#Инна Рогова#Противопожарный режим#Общество#Белгородская область
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