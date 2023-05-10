В Белгородской области продлили особый противопожарный режим

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В Белгородской области продолжит действовать особый противопожарный режим. Срок продлили как минимум до конца мая. Причина — установившаяся сухая и тёплая погода.
На период действия режима вводятся ограничения для граждан. В лесах нельзя разжигать костры, проводить лесосечные работы и работы с применением открытого огня. Также действует ограничение на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Нарушителей накажут штрафом. Гражданам придётся заплатить до 50 тыс. рублей, должностным лицам — до 90 тыс. рублей, юрлицам — до 1 млн рублей.
Особый противопожарный режим действует в Белгородской области с 20 апреля. При отсутствии сильных дождей его могут продлить до осени.