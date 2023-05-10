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В Белгороде продают черешню из Узбекистана за 1000 рублей

10 мая 2023, 10:52
Фото: Bel.ru
В областном центре стартовал сезон черешни. Стоимость за килограмм доходит до 1000 рублей. Однако в массовой продаже фрукта пока нет.

Журналисты Бел.Ру посетили рынки Белгорода и узнали, сколько сейчас стоит черешня. В основном, фрукт везут из Узбекистана. На Центральном рынке за полкилограмма просят 300 рублей. А на Семейном рынке стоимость меняется от 600 до 1000 рублей за килограмм.

Примечательно, что пока черешня продаётся не массово. На двух рынках - до пяти мест её реализации.

Фото: Bel.ru

Чтобы купить качественный фрукт, нужно смотреть на кожицу черешни. Она должна быть чистая, с глянцевой поверхностью, без вмятин и трещин. Мякоть качественного фрукта плотная и упругая.

При выборе черешни стоит обращать внимание на наличие плодоножки. Если её нет, то в месте прикрепления появляются бактерии и скапливается грязь. У свежей черешни плодоножка эластичная и зелёная.

Самая вкусная черешня продаётся с конца июня по середину июля. В это время она и максимально полезная. У ранних сортов черешни менее насыщенный вкус и сладость, а под конец сезона чаще встречаются перезревшие плоды.

В холодильнике черешня может лежать до 10 дней, при условии, что рядом нет фруктов, которые выделяют этилен. Жёлтая и розовая черешня и ягоды ранних сортов плохо переносят хранение, поэтому их лучше съесть сразу.

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#Кристина Семенчук#Черешня#Продажа#Рынок#Узбекистан#Сезон#Общество#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород
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