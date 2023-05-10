В Белгороде продают черешню из Узбекистана за 1000 рублей

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Журналисты Бел.Ру посетили рынки Белгорода и узнали, сколько сейчас стоит черешня. В основном, фрукт везут из Узбекистана. На Центральном рынке за полкилограмма просят 300 рублей. А на Семейном рынке стоимость меняется от 600 до 1000 рублей за килограмм.
Примечательно, что пока черешня продаётся не массово. На двух рынках - до пяти мест её реализации.
Чтобы купить качественный фрукт, нужно смотреть на кожицу черешни. Она должна быть чистая, с глянцевой поверхностью, без вмятин и трещин. Мякоть качественного фрукта плотная и упругая.
При выборе черешни стоит обращать внимание на наличие плодоножки. Если её нет, то в месте прикрепления появляются бактерии и скапливается грязь. У свежей черешни плодоножка эластичная и зелёная.
Самая вкусная черешня продаётся с конца июня по середину июля. В это время она и максимально полезная. У ранних сортов черешни менее насыщенный вкус и сладость, а под конец сезона чаще встречаются перезревшие плоды.
В холодильнике черешня может лежать до 10 дней, при условии, что рядом нет фруктов, которые выделяют этилен. Жёлтая и розовая черешня и ягоды ранних сортов плохо переносят хранение, поэтому их лучше съесть сразу.