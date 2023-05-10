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Турпоток в зарубежные страны на майские праздники вырос на 25%

10 мая 2023, 11:11
Фото: ПАО МЕГАФОН
В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период в 2022 году. Заметно вырос турпоток в Азию, а страны СНГ приняли меньше путешественников из России.

К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки.

Египет вошел в десятку востребованных стран для отдыха, популярность этого направления восстанавливается — на майские праздники сюда приехало в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году.

Постепенно восстанавливается турпоток и в азиатские страны. Это связано с открытием границ и возобновлением прямых рейсов из России. Количество туристов в Таиланде увеличилось почти в 30 раз.

Вместе с тем аналитики отмечают снижение интереса россиян к странам СНГ. Если в прошлом году на майские праздники в страны ближнего зарубежья поехали 71% туристов, то в этом году — 56%. Количество поездок в страны СНГ снизилось на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

Европейские страны приняли 7% путешественников, их доля за год сократилась еще на 1%.

Среди белгородцев популярными направлениями оказались Беларусь, куда отправились 18,3% абонентов, Турция — 13,5%, Казахстан — 7,6%, Грузия — 6,6%. Те, кто предпочел не выезжать за границу, отправились на отдых в Воронежскую область. К соседям поехали 18,5% местных жителей.

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