Стало известно, когда белгородцы приблизятся к зарплатам в 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Более половины работников в Белгородской области смогут получать зарплату в 100 тыс. рублей через 8,8 года. РИА «Новости» опубликовало рейтинг динамики зарплат в российских регионах. За основу взяли сумму в 100 тыс. рублей.
Белгородская область заняла 17-е место в рейтинге и обошла другие регионы Центрального Черноземья. Предполагается, что более 25% сотрудников смогут получать 100 тыс. рублей через 5,3 года, а свыше 75% — через 12,3 года.
В соседней Курской области, предположительно, больше половины работников сможет получать указанную сумму через 9,1 года, в Липецкой области — через 9,8 года. В Воронежской области показатель составил 10,8 года, а в Тамбовской — 12,1 года.
Лучший результат показали ЯНАО, Чукотка и Магаданская область, где более 25% населения уже зарабатывает 100 тыс. рублей. Эксперты считают, что свыше половины жителей указанных регионов смогут получать такую заработную плату через 2,7, 5,2 и 5,3 года соответственно.