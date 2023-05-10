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Стало известно, когда белгородцы приблизятся к зарплатам в 100 тысяч рублей

10 мая 2023, 07:04
Фото: 1MI

Более половины работников в Белгородской области будут получать 100 тыс. через 9 лет

РИА «Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по динамике зарплат. За отметку эксперты взяли сумму в 100 тыс. рублей. Белгородская область в списке заняла 17-ю строчку.
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Более половины работников в Белгородской области смогут получать зарплату в 100 тыс. рублей через 8,8 года. РИА «Новости» опубликовало рейтинг динамики зарплат в российских регионах. За основу взяли сумму в 100 тыс. рублей.

Белгородская область заняла 17-е место в рейтинге и обошла другие регионы Центрального Черноземья. Предполагается, что более 25% сотрудников смогут получать 100 тыс. рублей через 5,3 года, а свыше 75% — через 12,3 года.

В соседней Курской области, предположительно, больше половины работников сможет получать указанную сумму через 9,1 года, в Липецкой области — через 9,8 года. В Воронежской области показатель составил 10,8 года, а в Тамбовской — 12,1 года.

Лучший результат показали ЯНАО, Чукотка и Магаданская область, где более 25% населения уже зарабатывает 100 тыс. рублей. Эксперты считают, что свыше половины жителей указанных регионов смогут получать такую заработную плату через 2,7, 5,2 и 5,3 года соответственно.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Центральное черноземье#Рейтинг#Динамика#Зарплаты#Экономика
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