Стали известны даты проведения мероприятий РЭО на НМЭК-2023

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Более подробно об экологической части программы НМЭК рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. При поддержке Первого канала Российский экологический оператор снял документальный фильм, в котором раскрываются принципы экономики замкнутого цикла. Также будет проведет показ модной одежды, изготовленной из старых вещей, – апсайклинг-коллекции. Кроме этого, на полях конгресса будет работать выставка, посвященная экологии и отходам. В подготовке экспозиции приняли участие РЭО и галерея «Триумф», пишет gorod55.ru.
В рамках всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» в Северной столице пройдет экологический забег, а население 50 регионов России примет участие в субботниках «Убери за собой». Помимо этого, на площадке НМЭК будет работать мастерская переработки вторсырья «Зеленый фургон».
В рамках Невского международного экологического конгресса запланировано проведение экологического кинофестиваля, организованного Министерством культуры РФ при содействии сети СПб ГБУК «ПЕТЕРБУРГ-КИНО», ППК «РЭО» и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Тематические фильмы будут показывать с 20 по 23 мая в кинотеатрах «Уран», «Дружба», «Восход», «Родина». Также посмотреть кинокартины можно будет в «Заневском» и «Фильмофонде».
Основная цель экологических акций от РЭО – просвещение граждан по темам отрасли обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. На это обратил внимание PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко. При этом он пообещал, что мероприятия будут интересными.
Ключевая цель Российского экологического оператора – формирование в России комплексной системы обращения с ТКО, что является необходимым на пути к достижению показателей национального проекта «Экология». Речь идете о стопроцентной переработке отходов и двукратном сокращении объема захоронения ТКО на мусорных полигонах к 2030 году. Для достижения таких показателей необходимо сформировать в стране экономику замкнутого цикла. Отмечается, что реализация всех этих задач направлена на снижение экологической нагрузки на население.