Стали известны даты проведения мероприятий РЭО на НМЭК-2023

Ключевая цель Российского экологического оператора – формирование в России комплексной системы обращения с ТКО, что является необходимым на пути к достижению показателей национального проекта «Экология». Речь идете о стопроцентной переработке отходов и двукратном сокращении объема захоронения ТКО на мусорных полигонах к 2030 году. Для достижения таких показателей необходимо сформировать в стране экономику замкнутого цикла. Отмечается, что реализация всех этих задач направлена на снижение экологической нагрузки на население.