Ситуацию со строительством очистных сооружений под Белгородом прокомментировали в БИК

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В Белгородском районе люди недовольны строительством очистных сооружений в населённых пунктах рядом с домами. Жалобы поступают от жителей Никольского и Новой Нелидовки: они переживают, что изначально экологичная зона потеряет своё главное преимущество.
В БИК Бел.Ру прокомментировали ситуацию. По словам представителей компании, документы по планированию территории были определены на основе публичных слушаний 29 апреля и 27 июля 2022 года — запросила их администрация Белгородского района. Информация о публичных слушаниях была при этом опубликована на официальном сайте руководства.
Станция биологической очистки будет отвечать за приём и усреднение сточных вод, механическую и биологическую очистку с нитри-денитрификацией по модифицированному процессу Лудзака-Эттингера.
пресс-служба БИК
Как утверждают в компании, санитарная зона такого объекта составляет 100 метров. Что касается данного случая, то расстояние до ближайшего объекта по прямой составляет примерно 590 метров.
Кроме того, строительство данных сооружений осуществляется в соответствии со следующими документами:
Проект предполагает осуществление экологического мониторинга и контроля качества обрабатываемых сточных вод в процессе работы станции. В рамках проекта по строительству очистных сооружений в микрорайоне Московский БИК активно сотрудничает с местными властями для обеспечения прозрачности и открытости строительного процесса,
— заверяют в БИК.
По данным компании, глава района Владимир Перцев после общего сбора с замгубернатора Владимиром Базаровым предложил местным жителям лично убедиться в надёжности станций биологической очистки и провести экскурсию. Но так как обращения граждан продолжали поступать, было принято решение провести ещё один сбор — вечером 10 мая.
Строительство новой станции очистных сооружений в микрорайоне Московский является значимым шагом в развитии инфраструктуры Белгородского района и создании комфортных условий проживания для местного населения.
БИК
Ранее на строительство очистных белгородцы жаловались как Перцеву, так и Вячеславу Гладкову. Главу района попросили также перенести строительство очистных сооружений в Таврово за пределы населённого пункта. Ситуацию на данный момент рассматривают в региональном министерстве ЖКХ.