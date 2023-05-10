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Ситуацию со строительством очистных сооружений под Белгородом прокомментировали в БИК

10 мая 2023, 09:25
Фото: БИК
В Белгородской ипотечной корпорации (БИК) прокомментировали историю со строительством очистных в Никольском. По данным пресс-службы компании, возведение новой станции в микрорайоне Московский является значимым шагом в развитии инфраструктуры района.

В Белгородском районе люди недовольны строительством очистных сооружений в населённых пунктах рядом с домами. Жалобы поступают от жителей Никольского и Новой Нелидовки: они переживают, что изначально экологичная зона потеряет своё главное преимущество.

В БИК Бел.Ру прокомментировали ситуацию. По словам представителей компании, документы по планированию территории были определены на основе публичных слушаний 29 апреля и 27 июля 2022 года — запросила их администрация Белгородского района. Информация о публичных слушаниях была при этом опубликована на официальном сайте руководства.

Станция биологической очистки будет отвечать за приём и усреднение сточных вод, механическую и биологическую очистку с нитри-денитрификацией по модифицированному процессу Лудзака-Эттингера.
пресс-служба БИК

Как утверждают в компании, санитарная зона такого объекта составляет 100 метров. Что касается данного случая, то расстояние до ближайшего объекта по прямой составляет примерно 590 метров.

Кроме того, строительство данных сооружений осуществляется в соответствии со следующими документами:

  • проект планировки территорий от 11 августа 2022 года;
  • санитарно-эпидемиологическое заключение;
  • экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы по проектной документации «Проект санитарно-защитной зоны АО „БИК“;
  • положительное заключение государственной экспертизы от 20 ноября 2022 года;
  • разрешение на строительство от 26 декабря 2022 г.
Проект предполагает осуществление экологического мониторинга и контроля качества обрабатываемых сточных вод в процессе работы станции. В рамках проекта по строительству очистных сооружений в микрорайоне Московский БИК активно сотрудничает с местными властями для обеспечения прозрачности и открытости строительного процесса,
— заверяют в БИК.

По данным компании, глава района Владимир Перцев после общего сбора с замгубернатора Владимиром Базаровым предложил местным жителям лично убедиться в надёжности станций биологической очистки и провести экскурсию. Но так как обращения граждан продолжали поступать, было принято решение провести ещё один сбор — вечером 10 мая.

Строительство новой станции очистных сооружений в микрорайоне Московский является значимым шагом в развитии инфраструктуры Белгородского района и создании комфортных условий проживания для местного населения.
БИК

Ранее на строительство очистных белгородцы жаловались как Перцеву, так и Вячеславу Гладкову. Главу района попросили также перенести строительство очистных сооружений в Таврово за пределы населённого пункта. Ситуацию на данный момент рассматривают в региональном министерстве ЖКХ.

Под Белгородом назначили новую встречу по очистным сооружениям
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#Артем Черненко#Владимир перцев#Белгородский район#Никольское#Эксклюзив#Общество#Очистные сооружения#Скандал#Бик
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