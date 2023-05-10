Ситуацию со строительством очистных сооружений под Белгородом прокомментировали в БИК

В БИК Бел.Ру прокомментировали ситуацию. По словам представителей компании, документы по планированию территории были определены на основе публичных слушаний 29 апреля и 27 июля 2022 года — запросила их администрация Белгородского района. Информация о публичных слушаниях была при этом опубликована на официальном сайте руководства.