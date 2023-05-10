SHOT: Белгородскую область пытались атаковать два беспилотника ВСУ

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Белгородскую область пытались атаковать два беспилотника ВСУ, сообщает источник. Дрон-камикадзе заметили в Грайворонском горокруге. По данным Telegram-канала, аппарат подавили средствами РЭБ, а затем пограничники сбили его из автомата.
Ранее стало известно, что другой БПЛА атаковал населённый пункт в Новооскольском горокруге. В селе Ольховатка из-за взрыва пострадали два жилых дома, библиотека, здание почты, ФАП и машина. Обошлось без жертв и раненых среди мирных жителей.
Ранее беспилотник самолётного типа сбили в Валуйском округе. Никто не пострадал.