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SHOT: Белгородскую область пытались атаковать два беспилотника ВСУ

10 мая 2023, 06:32
Фото: 1MI
фото тематическое
Летательный аппарат заметили в Грайворонском горокруге. Его подавили средствами РЭБ и сбили с помощью автомата, сообщает Telegram-канал SHOT.
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СВО

Белгородскую область пытались атаковать два беспилотника ВСУ, сообщает источник. Дрон-камикадзе заметили в Грайворонском горокруге. По данным Telegram-канала, аппарат подавили средствами РЭБ, а затем пограничники сбили его из автомата.

Ранее стало известно, что другой БПЛА атаковал населённый пункт в Новооскольском горокруге. В селе Ольховатка из-за взрыва пострадали два жилых дома, библиотека, здание почты, ФАП и машина. Обошлось без жертв и раненых среди мирных жителей.

Ранее беспилотник самолётного типа сбили в Валуйском округе. Никто не пострадал.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#СВО#Происшествия#Разрушения#Приграничье#Беспилотник#Дрон-камикадзе#Пограничники#Спецоперация#Новооскольский горокруг
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