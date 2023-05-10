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Шебекино обстреливают второй раз за день

10 мая 2023, 08:53
Фото: Bel.ru
Город второй раз с утра 10 мая попадает под обстрел. В результате первого происшествия погиб мужчина.
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Обстрел

Шебекино вновь находится под огнём ВСУ. О новой опасности МЧС сообщило в районе 11:40. Информации о последствиях пока нет.

Утром 10 мая ВСУ уже обстреливали город. Удар пришёлся по огородам на окраине. В результате происшествия скончался мужчина, получивший осколочное ранение в голову. Его забрали в тяжёлом состоянии, скончался он в машине скорой помощи.

Других разрушений в результате обстрела города не зафиксировали.

Помимо Шебекино, ВСУ утром 10 мая обстреляли село Муром. О последствиях пока ничего не известно.

Пострадавший при обстреле Шебекино мужчина скончался
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Инна Рогова
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