Шебекино обстреливают второй раз за день

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Шебекино вновь находится под огнём ВСУ. О новой опасности МЧС сообщило в районе 11:40. Информации о последствиях пока нет.
Утром 10 мая ВСУ уже обстреливали город. Удар пришёлся по огородам на окраине. В результате происшествия скончался мужчина, получивший осколочное ранение в голову. Его забрали в тяжёлом состоянии, скончался он в машине скорой помощи.
Других разрушений в результате обстрела города не зафиксировали.
Помимо Шебекино, ВСУ утром 10 мая обстреляли село Муром. О последствиях пока ничего не известно.