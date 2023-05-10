Сертификаты на выплаты вручили пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу

По итогам первой волны подачи заявок на восстановление бизнеса гранты получат 28 предприятий и 18 индивидуальных предпринимателей. Они разделят 397 млн рублей. В правительстве заверили, что перечисление денег начнётся уже с сегодняшнего дня.