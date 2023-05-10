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Сертификаты на выплаты вручили пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу

10 мая 2023, 14:52
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Гранты в первой волне выделили 28 предприятиям и 18 индивидуальным предпринимателям. Деньги бизнесменам начнут перечислять уже с сегодняшнего дня, заверили в региональном правительстве.
Сюжет
Бизнес

10 мая в Шебекино бизнесменам, пострадавшим от обстрелов, вручили уведомления о выделении грантов на восстановление дела. Встреча состоялась в Центре культурного развития. Провёл её губернатор Вячеслав Гладков.

По итогам первой волны подачи заявок на восстановление бизнеса гранты получат 28 предприятий и 18 индивидуальных предпринимателей. Они разделят 397 млн рублей. В правительстве заверили, что перечисление денег начнётся уже с сегодняшнего дня.

Помимо этого, с 10 мая стартует второй этап приёма заявок от пострадавшего бизнеса. Две волны организовали «для ускорения всех процессов», отметил губернатор.

Всего в списке пострадавших находится более 100 предприятий и ИП. На их поддержку из резервного фонда правительства РФ выделили почти 800 млн рублей.

Отметим, что в основном пострадавшие бизнесмены работают в Шебекинском горокруге и Белгородском районе.

Не все предприниматели приняли помощь для восстановления бизнеса после обстрелов
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#Инна Рогова#Гранты#Сертификаты#Восстановление#Бизнес#Обстрел ВСУ#Экономика#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков
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