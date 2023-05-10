Сертификаты на выплаты вручили пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
10 мая в Шебекино бизнесменам, пострадавшим от обстрелов, вручили уведомления о выделении грантов на восстановление дела. Встреча состоялась в Центре культурного развития. Провёл её губернатор Вячеслав Гладков.
По итогам первой волны подачи заявок на восстановление бизнеса гранты получат 28 предприятий и 18 индивидуальных предпринимателей. Они разделят 397 млн рублей. В правительстве заверили, что перечисление денег начнётся уже с сегодняшнего дня.
Помимо этого, с 10 мая стартует второй этап приёма заявок от пострадавшего бизнеса. Две волны организовали «для ускорения всех процессов», отметил губернатор.
Всего в списке пострадавших находится более 100 предприятий и ИП. На их поддержку из резервного фонда правительства РФ выделили почти 800 млн рублей.
Отметим, что в основном пострадавшие бизнесмены работают в Шебекинском горокруге и Белгородском районе.