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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

10 мая 2023, 15:01
Фото: 1MI
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Такой документ публикуется ежегодно, пишут «Новые известия».

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе. Такой документ публикуется ежегодно, пишет издание. В 2022 году аналогичный указ Путин подписывал 18 февраля.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных. Реестр воинского учёта будет формироваться в автоматизированном режиме. Согласно закону, появилась возможность дублирования традиционных повесток в электронном виде.

Фото: скриншот указа
Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных
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#Наталья Корявых#Владимир Путин#Россия#Президент#Общество#Военные сборы#Указ#Запас
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