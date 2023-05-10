Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных. Реестр воинского учёта будет формироваться в автоматизированном режиме. Согласно закону, появилась возможность дублирования традиционных повесток в электронном виде.

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе. Такой документ публикуется ежегодно, пишет издание. В 2022 году аналогичный указ Путин подписывал 18 февраля.

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