Прокуратура заставила ЦЭБ убрать несанкционированную свалку

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Ведомством было установлено, что администрация посёлка Ровеньки и Центр экологической безопасности (ЦЭБ) заключили договор на аренду последним земельного участка «для специальной деятельности».
Однако ООО «ЦЭБ» на указанном земельном участке организовало несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов, площадь захламления составила 800 квадратных метров.
пресс-служба областной прокуратуры
Прокурор вынес гендиректору ЦЭБа представление, но тот никаких мер не принял. Тогда прокурор района направил в суд иск с требованием обязать компанию ликвидировать несанкционированную свалку и произвести рекультивацию участка.
На виновное юридическое лицо возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.2 КоАП РФ (повторное несоблюдение требований в области охраны окружающей среды). Его рассмотрят в территориальном подразделении Экоохотнадзора.
По результатам прокурорского реагирования субъектом принимаются меры по приведению земельного участка в надлежащее состояние, сообщает пресс-служба.
Напомним, что представление за несоблюдение сроков вывоза мусора руководителю ЦЭБа вынесли ещё в августе 2022 года.
Убытки ЦЭБа составили в 2022 году большн 280 млн рублей. Компания «Центр экологической безопасности» зарегистрирована в Белгороде с 2016 года. Отрасль — обработка и утилизация опасных отходов. Руководитель — Сергей Дуюн. Собственник — министерство имущества Белгородской области.