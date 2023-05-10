Появится ли ресторан Зотова «Ива» в парке Победы в Белгороде?

Чтобы узнать, планируется ли открытие в парке Победы ресторана «Ривьера-Сити», журналисты Бел.Ру направили официальный запрос. Также мы попросили уточнить, когда состоится открытие, на сколько персон будет рассчитано заведение и правда ли, что ресторан будет называться «Ива».