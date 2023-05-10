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Появится ли ресторан Зотова «Ива» в парке Победы в Белгороде?

10 мая 2023, 08:14
Фото: 1MI

В компании Зотова «Ривьера-Сити» отказались рассказать об открытии ресторана «Ива»

В парке Победы в областном центре зарегистрировали компанию «Ривьера-Сити». Её учредителем является Владимир Зотов. Чтобы узнать, откроет ли фирма ресторан в парке, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос.

Компанию «Ривьера-Сити» зарегистрировали в 2022 году на ул. Харьковской, 8А в Белгороде. Отрасль — деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания. Руководитель — Вера Горина, а бенефициар Владимир Зотов. Он владеет 85% в УК фирмы. Остальная часть принадлежит Дмитрию Макарову.

Чтобы узнать, планируется ли открытие в парке Победы ресторана «Ривьера-Сити», журналисты Бел.Ру направили официальный запрос. Также мы попросили уточнить, когда состоится открытие, на сколько персон будет рассчитано заведение и правда ли, что ресторан будет называться «Ива».

Однако в ответе, который подписала гендиректор «Ривьера-Сити» Вера Горина было сказано, что запрашиваемая информация является коммерческой тайной.

Напомним, ранее в компании Зотова также отказались рассказывать, появятся ли точки общепита в новом парке аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде.

 

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#Ресторан#Ривьера#Зотов#Парк Победы#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Владимир зотов#Кристина Семенчук
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