Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Пострадавший при обстреле Шебекино мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, разрушений в результате обстрела Шебекино не зафиксировали.
Город попал под обстрел утром 10 мая. Местные жители в соцсетях сообщают, что пострадавшему мужчине было около 50 лет, он работал у себя на участке. В результате обстрела пострадавший получил осколочное ранение в голову, медики забрали его в тяжёлом состоянии.
В городе зафиксировали два прилёта на окраине — в огородах частных жилых домов. Спустя время стало известно об обстреле села Муром в Шебекинском горокруге.