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Пострадавший при обстреле Шебекино мужчина скончался

10 мая 2023, 08:43
Фото: 1MI

Гладков подтвердил гибель пострадавшего при обстреле Шебекино мужчины

Мужчина скончался в машине скорой помощи. Ранее сообщалось, что он получил осколочное ранение в голову.
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Обстрел

Пострадавший при обстреле Шебекино мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, разрушений в результате обстрела Шебекино не зафиксировали.

Город попал под обстрел утром 10 мая. Местные жители в соцсетях сообщают, что пострадавшему мужчине было около 50 лет, он работал у себя на участке. В результате обстрела пострадавший получил осколочное ранение в голову, медики забрали его в тяжёлом состоянии.

В городе зафиксировали два прилёта на окраине — в огородах частных жилых домов. Спустя время стало известно об обстреле села Муром в Шебекинском горокруге.

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