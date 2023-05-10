Пострадавший при обстреле Шебекино мужчина скончался

Город попал под обстрел утром 10 мая. Местные жители в соцсетях сообщают, что пострадавшему мужчине было около 50 лет, он работал у себя на участке. В результате обстрела пострадавший получил осколочное ранение в голову, медики забрали его в тяжёлом состоянии.