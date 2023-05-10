Под Шебекино нашли неразорвавшийся снаряд

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница Ксения. Она сообщила о найденном в огороде боеприпасе, который не сдетонировал. По словам белгородки, выезжали на место, чтобы убрать его, уже три раза, но пока безрезультатно.