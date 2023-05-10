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Под Шебекино нашли неразорвавшийся снаряд

10 мая 2023, 18:55
Фото: 1MI
Боеприпас в своём огороде нашла жительница посёлка Красное. По словам женщины, на место выезжал уже три раза, но так и не убрали опасный предмет.
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СВО

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница Ксения. Она сообщила о найденном в огороде боеприпасе, который не сдетонировал. По словам белгородки, выезжали на место, чтобы убрать его, уже три раза, но пока безрезультатно.

Губернатор подтвердил наличие проблемы в посёлке. Сейчас власти договариваются с Минобороны — завтра надеются проблему решить.

Там действительно есть проблема. Надеюсь, что с завтрашнего дня этот вопрос мы с вами решим. Сейчас организовываем взаимодействие с Министерством обороны.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Жителей Шебекино попросили не выходить на огороды в целях безопасности
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#Артем Черненко#Неразорвавшийся боеприпас#Минобороны#СВО#Шебекинский горокруг#Красное#Вячеслав Гладков#Происшествия
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