Под Шебекино нашли неразорвавшийся снаряд

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница Ксения. Она сообщила о найденном в огороде боеприпасе, который не сдетонировал. По словам белгородки, выезжали на место, чтобы убрать его, уже три раза, но пока безрезультатно.
Губернатор подтвердил наличие проблемы в посёлке. Сейчас власти договариваются с Минобороны — завтра надеются проблему решить.
Там действительно есть проблема. Надеюсь, что с завтрашнего дня этот вопрос мы с вами решим. Сейчас организовываем взаимодействие с Министерством обороны.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области