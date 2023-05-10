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Под огнём ВСУ погиб мужчина, а скорые просят защиты от обстрелов: итоги дня

10 мая 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Беспилотники атаковали Белгородскую область, мужчина скончался после очередного удара ВСУ, а работники скорых жалуются на условия работы при обстрелах.

Атака беспилотников

Два беспилотника пытались атаковать Белгородскую область. Дрон-камикадзе заметили в Грайворонском горокруге. Аппарат подавили средствами РЭБ, а затем пограничники сбили его из автомата.

Другой БПЛА атаковал село Ольховатка в Новооскольском округе. Из-за взрыва повреждения получили два дома, библиотека, ФАП, машина. Среди местных жителей пострадавших нет.

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Погибший мужчина

При обстреле Шебекино 10 мая ранение получил местный житель. У него была открытая черепно-мозговая травма. Он скончался в машине скорой помощи.

Разрушений при обстреле в городе не зафиксировали. Также сообщалось, что МЧС дважды рассылало сообщение об обстрелах Шебекино. Кроме того, под огнём было село Муром.

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Жалобы от сотрудников скорой

Белгородцы жалуются на отсутствие бронированных машин для сотрудников скорой помощи в Шебекино, а также на то, что водителям скорых не положены доплаты за условия труда.

Жалоба насчёт выплат водителям была не одна. На вторую ответил глава регионального минздрава Андрей Иконников. Правительство области не принимало решение о перечне категорий получателей выплат, а вводило их правительство РФ.

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