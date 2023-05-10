Под Белгородом водитель иномарки сбил насмерть девушку и скрылся

Авария произошла 6 мая неподалёку от Стрелецкого Белгородского района. На трассе нашли тело девушки. Личность 20-летней погибшей установили. Её травмы говорили о том, что она погибла при ДТП. По предварительным данным, жительница региона попала под колёса, когда была на проезжей части дороги.