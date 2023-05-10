Под Белгородом водитель иномарки сбил насмерть девушку и скрылся

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Полиция нашла водителя, который сбил молодую белгородку на дороге и скрылся с места ДТП. Возбуждено уголовное дело.
Авария произошла 6 мая неподалёку от Стрелецкого Белгородского района. На трассе нашли тело девушки. Личность 20-летней погибшей установили. Её травмы говорили о том, что она погибла при ДТП. По предварительным данным, жительница региона попала под колёса, когда была на проезжей части дороги.
Вскоре полиция нашла водителя. 33-летнего мужчину доставили в полицию для дальнейших разбирательств. Ему грозит до 12 лет колонии.