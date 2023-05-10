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Под Белгородом водитель иномарки сбил насмерть девушку и скрылся

10 мая 2023, 14:57
Фото: 1MI
На днях в Белгородском районе обнаружили тело девушки. Характер травм говорил о том, что она погибла при аварии. Водителя, сбившего её, задержали, сообщили в региональном УМВД.

Полиция нашла водителя, который сбил молодую белгородку на дороге и скрылся с места ДТП. Возбуждено уголовное дело.

Авария произошла 6 мая неподалёку от Стрелецкого Белгородского района. На трассе нашли тело девушки. Личность 20-летней погибшей установили. Её травмы говорили о том, что она погибла при ДТП. По предварительным данным, жительница региона попала под колёса, когда была на проезжей части дороги.

Вскоре полиция нашла водителя. 33-летнего мужчину доставили в полицию для дальнейших разбирательств. Ему грозит до 12 лет колонии.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Смертельное ДТП#Происшествия#Пешеход#Водитель#Полиция#УМВД#Сбил насмерть#Стрелецкое
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