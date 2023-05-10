Под Белгородом упал третий беспилотник за вечер

Posted Сегодня, 19:37
Published Сегодня, 19:37
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Updated Сегодня, 19:44
Вечером 10 мая около 22:17 жители Белгородского района слышали звук взрыва. Долетели отголоски и до Белгорода.
Как выяснилось позднее, местные жители слышали работу системы ПВО, которая сбила ещё один беспилотник. Никто не пострадал. О последствиях на земле пока неизвестно — это выясняют в настоящий момент оперативные службы.
Это уже третий БПЛА в Белгородском районе за вечер. Ранее два дрона сдетонировали в небе над частным сектором. В результате взрыва повреждения получили два частных дома. Обошлось также без пострадавших.