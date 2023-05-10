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Published Вчера, 20:34

Modified Вчера, 20:36

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Под Белгородом перенесли отключение горячей воды

10 мая 2023, 20:34
Фото: 1MI
Это связано с холодной погодой, которая не свойственна Белгородской области в мае. Власти уступили жителям посёлка Майский, которые побоялись заболеть.
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Вода

Во время прямого эфира глава Белгородского района Владимир Перцев рассказал о переносе профилактического отключения горячей воды в посёлке Майский. Связано это с обращениями местных жителей, которые попросили оставить горячее водоснабжение до наступления тёплой погоды. Глава муниципалитета согласился, что пока на улице «немножко прохладно» для таких мероприятий.

Ещё на прошлой неделе Перцев обещал подробнее изучить возможность такого решения. В итоге белгородцам уступили. Отключение в Майском перенесли с 11 мая на 16.

Мы отработали данный вопрос. Пока что мы перенесли отключение горячей воды на 16 мая. Ваше беспокойство правильно — немножко прохладно. Но со следующей недели вроде начинается потепление.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Под Белгородом могут перенести отключение горячей воды из-за холодов
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#Артем Черненко#Белгородский район#Майский#Владимир перцев#Отключение горячей воды#Горячее водоснабжение#Общество#Вода
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