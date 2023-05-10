Под Белгородом перенесли отключение горячей воды

Во время прямого эфира глава Белгородского района Владимир Перцев рассказал о переносе профилактического отключения горячей воды в посёлке Майский. Связано это с обращениями местных жителей, которые попросили оставить горячее водоснабжение до наступления тёплой погоды. Глава муниципалитета согласился, что пока на улице «немножко прохладно» для таких мероприятий.