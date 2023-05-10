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Очевидцы рассказали об обстреле в Шебекино

10 мая 2023, 09:10
Фото: Telegram-канал Mash
В Сети появилось видео, где одна из местных жительниц рассказала, как всё было. Именно она вызвала скорую пострадавшему мужчине, который в итоге скончался. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.
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Обстрел

Очевидцы рассказали о сегодняшнем обстреле Шебекино. С одной из местных жительниц пообщались журналисты. Именно она вызвала скорую помощь пострадавшему мужчине, который позже скончался.

«Начало лететь непонятно что, и зашуршало по крышам, по листьям, по всему. И упало прямо… Я была как раз на огороде, я упала, чтобы на меня не попал осколок. В это время поднимаюсь и спрашиваю: „Вы слышали, всё?“ Молчок», — делится пенсионерка.

Вскоре к женщине прибежал местный житель и попросил срочно вызвать скорую. Это было как раз тогда, когда пострадал мужчина. Он в итоге скончался. Как оказалось, пострадавший в это время находился на огороде вместе с братом. Мужчина получил ранение в голову.

Пострадавший при обстреле Шебекино мужчина скончался
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