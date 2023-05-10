Очевидцы рассказали об обстреле в Шебекино

«Начало лететь непонятно что, и зашуршало по крышам, по листьям, по всему. И упало прямо… Я была как раз на огороде, я упала, чтобы на меня не попал осколок. В это время поднимаюсь и спрашиваю: „Вы слышали, всё?“ Молчок», — делится пенсионерка.