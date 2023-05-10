Очевидцы рассказали об обстреле в Шебекино

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Очевидцы рассказали о сегодняшнем обстреле Шебекино. С одной из местных жительниц пообщались журналисты. Именно она вызвала скорую помощь пострадавшему мужчине, который позже скончался.
«Начало лететь непонятно что, и зашуршало по крышам, по листьям, по всему. И упало прямо… Я была как раз на огороде, я упала, чтобы на меня не попал осколок. В это время поднимаюсь и спрашиваю: „Вы слышали, всё?“ Молчок», — делится пенсионерка.
Вскоре к женщине прибежал местный житель и попросил срочно вызвать скорую. Это было как раз тогда, когда пострадал мужчина. Он в итоге скончался. Как оказалось, пострадавший в это время находился на огороде вместе с братом. Мужчина получил ранение в голову.