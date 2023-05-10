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На улице Лермонтова в Белгороде ограничат движение авто

10 мая 2023, 10:27
Фото: 1MI
На участке запланированы ремонтные работы. Движение перекроют 11 мая, сообщили в городской администрации.

На улице Лермонтова в Белгороде более чем на неделю ограничат движение авто из-за ремонта. Участок от улицы Апанасенко до улицы Пирогова будет перекрыт. Специалисты проведут работы на сетях водоснабжения.

В связи с ремонтом движение ограничат с 9:00 11 мая до 20:00 19 мая. Водителям рекомендуют объезд по участкам Апанасенко — переулок Апанасенко — Пирогова и улица Плеханова — улица Горького — улица Колхозная.

Ранее в областном центре собирались ограничить движение 8 и 9 мая.

Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Дорога#Ремонт#Ограничения движения
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