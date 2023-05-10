На улице Лермонтова в Белгороде ограничат движение авто

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
На улице Лермонтова в Белгороде более чем на неделю ограничат движение авто из-за ремонта. Участок от улицы Апанасенко до улицы Пирогова будет перекрыт. Специалисты проведут работы на сетях водоснабжения.
В связи с ремонтом движение ограничат с 9:00 11 мая до 20:00 19 мая. Водителям рекомендуют объезд по участкам Апанасенко — переулок Апанасенко — Пирогова и улица Плеханова — улица Горького — улица Колхозная.
Ранее в областном центре собирались ограничить движение 8 и 9 мая.