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На СГОКе прошел самый многочисленный конкурс профмастерства

10 мая 2023, 08:52
Фото: Федор Колыхалов
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса «Лучший по профессии» среди электрогазосварщиков. Профсоревнование стало самым многочисленным по количеству конкурсантов: заявки на участие подали 75 представителей из восьми структурных подразделений комбината.

В теоретической части участники ответили на 40 вопросов электронного тестирования о правилах эксплуатации основного оборудования и правилах охраны труда и промышленной безопасности.

По его итогам в финал вышли одиннадцать работников. Практический этап прошел на специальной площадке ремонтно-механического участка. Конкурсантам нужно было за 56 минут собрать и сварить стык трубы в неповоротном положении — одном из наиболее сложных типов ведения сварочных работ.

Как проходил конкурс — смотрите в нашем видеосюжете.

Фото: Федор Колыхалов

Жюри оценивали качество работ участников с помощью визуального и измерительного контроля, скорость выполнения задания и соблюдение норм и правил ОТПБ.

В результате лучшим электрогазосварщиком Стойленского ГОКа стал представитель управления ремонтов Сергей Золотых. Второе место занял сотрудник цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Сергей Михайлов, третье место — у Алексея Дерябина из управления ремонтов.

Победителей наградили дипломами, подарками, денежными премиями, корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».

Теперь трем призерам предстоит отстаивать честь предприятия и бороться за победу в суперфинале конкурса профессионального мастерства среди электрогазосварщиков СГОКа, Стагдока и Доломита.

Впервые конкурс «Лучший по профессии» среди электрогазосварщиков дивизиона Руда прошел в 2021 году на Стойленском ГОКе. В 2022 году участники итогового профсоревнования встретились на Доломите. А в этом году площадкой для суперфинала станет Стагдок.

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#Артем Черненко#Сгок#Белгородская область
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