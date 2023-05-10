На СГОКе прошел самый многочисленный конкурс профмастерства

По его итогам в финал вышли одиннадцать работников. Практический этап прошел на специальной площадке ремонтно-механического участка. Конкурсантам нужно было за 56 минут собрать и сварить стык трубы в неповоротном положении — одном из наиболее сложных типов ведения сварочных работ.