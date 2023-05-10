На СГОКе прошел самый многочисленный конкурс профмастерства

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Published Сегодня, 08:52
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В теоретической части участники ответили на 40 вопросов электронного тестирования о правилах эксплуатации основного оборудования и правилах охраны труда и промышленной безопасности.
По его итогам в финал вышли одиннадцать работников. Практический этап прошел на специальной площадке ремонтно-механического участка. Конкурсантам нужно было за 56 минут собрать и сварить стык трубы в неповоротном положении — одном из наиболее сложных типов ведения сварочных работ.
Как проходил конкурс — смотрите в нашем видеосюжете.
Жюри оценивали качество работ участников с помощью визуального и измерительного контроля, скорость выполнения задания и соблюдение норм и правил ОТПБ.
В результате лучшим электрогазосварщиком Стойленского ГОКа стал представитель управления ремонтов Сергей Золотых. Второе место занял сотрудник цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Сергей Михайлов, третье место — у Алексея Дерябина из управления ремонтов.
Победителей наградили дипломами, подарками, денежными премиями, корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».
Теперь трем призерам предстоит отстаивать честь предприятия и бороться за победу в суперфинале конкурса профессионального мастерства среди электрогазосварщиков СГОКа, Стагдока и Доломита.
Впервые конкурс «Лучший по профессии» среди электрогазосварщиков дивизиона Руда прошел в 2021 году на Стойленском ГОКе. В 2022 году участники итогового профсоревнования встретились на Доломите. А в этом году площадкой для суперфинала станет Стагдок.