На ОЭМК начался монтаж основного оборудования второго и третьего шаропрокатных станов

На Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А. А. Угарова (входит в компанию «Металлоинвест») начался монтаж оборудования второго и третьего шаропрокатных станов. Реализация проекта позволит комбинату освоить выпуск катанных стальных мелющих шаров диаметром 20, 40 и 60 мм.

В производственном корпусе завершаются подготовительные и кровельные работы. Идёт монтаж печей термообработки, резервуаров градирен и насосной станции водоснабжения и водоподготовки. Основное технологическое оборудование произведено Электростальским заводом тяжелого машиностроения. Ежегодная производительность нового производства — около 73 тыс. тонн мелющих шаров. Инвестиции Металлоинвеста в проект составят более 1,7 млрд рублей. «Первый шаропрокатный стан проектной мощностью 43 тыс. тонн был запущен на ОЭМК в конце 2020 года. Сегодня на нём производится шары диаметром 90, 100 и 120 мм, — прокомментировал управляющий директор ОЭМК им. А. А. Угарова Кирилл Чернов. — С запуском двух новых станов мы продолжаем работу по расширению сортамента продукции, производимой для горно-обогатительных комбинатов Металлоинвеста. Это позволяет снижать себестоимость железорудного сырья МГОКа и ЛГОКа за счёт выстроенной внутригрупповой логистики и сокращения транспортных расходов». Ввод нового комплекса в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2023 года. Реализация проекта позволит создать на комбинате дополнительно более 100 рабочих мест. Читайте также: Председатель профкома ОЭМК возглавил горно-металлургический профсоюз Белгородчины На ОЭМК прошла церемония награждения лауреатов премии имени А. А. Угарова На ОЭМК прошла церемония награждения лауреатов премии имени А. А. Угарова