На ОЭМК начался монтаж основного оборудования второго и третьего шаропрокатных станов

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В производственном корпусе завершаются подготовительные и кровельные работы. Идёт монтаж печей термообработки, резервуаров градирен и насосной станции водоснабжения и водоподготовки. Основное технологическое оборудование произведено Электростальским заводом тяжелого машиностроения.
Ежегодная производительность нового производства — около 73 тыс. тонн мелющих шаров. Инвестиции Металлоинвеста в проект составят более 1,7 млрд рублей.
«Первый шаропрокатный стан проектной мощностью 43 тыс. тонн был запущен на ОЭМК в конце 2020 года. Сегодня на нём производится шары диаметром 90, 100 и 120 мм, — прокомментировал управляющий директор ОЭМК им. А. А. Угарова Кирилл Чернов. — С запуском двух новых станов мы продолжаем работу по расширению сортамента продукции, производимой для горно-обогатительных комбинатов Металлоинвеста. Это позволяет снижать себестоимость железорудного сырья МГОКа и ЛГОКа за счёт выстроенной внутригрупповой логистики и сокращения транспортных расходов».
Ввод нового комплекса в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2023 года. Реализация проекта позволит создать на комбинате дополнительно более 100 рабочих мест.