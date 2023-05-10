На обстрелы — в «пластмассовых „Газелях“»: работники скорой жалуются на условия

К обеспечению также возникли вопросы. Как утверждает обратившийся белгородец, на шесть бригад имеется всего четыре бронежилета. По словам мужчины, перед каждым выездом бригада заезжает на подстанцию, а только потом едет на обстрел в незащищённых машинах. Однако проблемы есть и с водителями.