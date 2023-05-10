Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Изображение материала

На обстрелы — в «пластмассовых „Газелях“»: работники скорой жалуются на условия

10 мая 2023, 12:32
Фото: 1MI

Белгородцы требуют бронированные машины для скорой помощи в приграничье

Белгородец пожаловался на отсутствие бронированных автомобилей для сотрудников скорой помощи в Шебекино. Вопросы вызывает и то, что водителям не положены доплаты. Об этом мужчина написал на странице губернатора в комментариях.

Белгородцы недовольны отсутствием доплат водителям скорой помощи и тем, что для медиков нет бронированных автомобилей. Житель региона обратился к губернатору Вячеславу Гладкову и поинтересовался, когда же у сотрудников скорой появится хотя бы одна бронированная машина.

Жалоба №1

По мнению мужчины, несправедливо, что глава горокруга ездит на бронированном автомобиле, в то время как медработники вынуждены выезжать на обстрелы в «пластмассовых „Газелях“».

К обеспечению также возникли вопросы. Как утверждает обратившийся белгородец, на шесть бригад имеется всего четыре бронежилета. По словам мужчины, перед каждым выездом бригада заезжает на подстанцию, а только потом едет на обстрел в незащищённых машинах. Однако проблемы есть и с водителями.

«Почему фельдшерам платят боевых больше, чем водителям? Почему фельдшерам утвердили оплату за раненых, а водителей даже в списке не было? Они что, не люди?» — пишет белгородец.

Ответил белгородцу глава белгородской скорой помощи Алексей Жиров. По его информации, выплаты за оказание помощи пострадавшим при СВО утверждало правительство РФ. Что до бронежилетов, то они проходят закупку.

Жалоба №2

Ещё одна белгородка обратилась с жалобой в комментариях. Обращение касалось как раз выплат для водителей скорой помощи. Женщина попросила рассмотреть вопрос о включении в списки на получение социальных выплат водителей скорых из приграничных районов.

«Бригада скорой помощи оказывается на месте первой. К слову, диспетчер просто принимает вызов, а выплаты получает. Создалась очень несправедливая ситуация», — пишет жительница региона.

По словам белгородки, риск и нагрузка на всю бригаду одинаковые. Хотя именно от водителя зависит, как быстро пострадавших доставят в больницу. Женщина предполагает, что федеральные издатели не могут оценить специфику работы приграничных регионов, но местные министры обязаны вникнуть в ситуацию. По её мнению, можно издать областной документ по соцвыплатам или доплатам.

Жительнице региона ответил глава областного минздрава Андрей Иконников. Как утверждает министр, правительство области не принимало решение о перечне категорий получателей выплат. Их вводило правительство РФ.

«К сожалению, действительно водители не поименованы в данном постановлении и на станции скорой медицинской помощи право на выплату имеют только медицинские работники», — пояснил Иконников.

Чиновник заявил, что белгородские власти обращались в российское правительство с просьбой о расширении перечня категорий работников, однако данное предложение поддержано не было.

Главврач скорой Жиров рассказал о подвигах белгородских фельдшеров
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцев испугала колонна машин скорой помощи: видео«Нам не страшно»: как скорая помощь работает в приграничном ШебекиноМашина скорой помощи в Белгородской области застряла на грунтовой дороге
#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Алексей Жиров#Жалобы#Скорые#Скорая помощь#Общество#Спецоперация#Происшествия#Водители#Обращение#Бронеавтомобиль#Бронежилеты
Подпишитесь
Пострадавший при обстреле Шебекино мужчина скончался
Сегодня, 08:43
Мобилизованным белгородцам и их семьям не будут начислять пени за услуги ЖКХ
Сегодня, 11:35
«Мне сломали нос». Белгородка-предприниматель рассказала о конфликте с участковым
Сегодня, 12:33
Что подорожает в Белгородской области на фоне роста курса доллара
Сегодня, 12:08
Дочь белгородца может попасть в детдом из-за его мобилизации и семейных проблем
Сегодня, 13:16