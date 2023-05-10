На обстрелы — в «пластмассовых „Газелях“»: работники скорой жалуются на условия

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Белгородцы недовольны отсутствием доплат водителям скорой помощи и тем, что для медиков нет бронированных автомобилей. Житель региона обратился к губернатору Вячеславу Гладкову и поинтересовался, когда же у сотрудников скорой появится хотя бы одна бронированная машина.
По мнению мужчины, несправедливо, что глава горокруга ездит на бронированном автомобиле, в то время как медработники вынуждены выезжать на обстрелы в «пластмассовых „Газелях“».
К обеспечению также возникли вопросы. Как утверждает обратившийся белгородец, на шесть бригад имеется всего четыре бронежилета. По словам мужчины, перед каждым выездом бригада заезжает на подстанцию, а только потом едет на обстрел в незащищённых машинах. Однако проблемы есть и с водителями.
«Почему фельдшерам платят боевых больше, чем водителям? Почему фельдшерам утвердили оплату за раненых, а водителей даже в списке не было? Они что, не люди?» — пишет белгородец.
Ответил белгородцу глава белгородской скорой помощи Алексей Жиров. По его информации, выплаты за оказание помощи пострадавшим при СВО утверждало правительство РФ. Что до бронежилетов, то они проходят закупку.
Ещё одна белгородка обратилась с жалобой в комментариях. Обращение касалось как раз выплат для водителей скорой помощи. Женщина попросила рассмотреть вопрос о включении в списки на получение социальных выплат водителей скорых из приграничных районов.
«Бригада скорой помощи оказывается на месте первой. К слову, диспетчер просто принимает вызов, а выплаты получает. Создалась очень несправедливая ситуация», — пишет жительница региона.
По словам белгородки, риск и нагрузка на всю бригаду одинаковые. Хотя именно от водителя зависит, как быстро пострадавших доставят в больницу. Женщина предполагает, что федеральные издатели не могут оценить специфику работы приграничных регионов, но местные министры обязаны вникнуть в ситуацию. По её мнению, можно издать областной документ по соцвыплатам или доплатам.
Жительнице региона ответил глава областного минздрава Андрей Иконников. Как утверждает министр, правительство области не принимало решение о перечне категорий получателей выплат. Их вводило правительство РФ.
«К сожалению, действительно водители не поименованы в данном постановлении и на станции скорой медицинской помощи право на выплату имеют только медицинские работники», — пояснил Иконников.
Чиновник заявил, что белгородские власти обращались в российское правительство с просьбой о расширении перечня категорий работников, однако данное предложение поддержано не было.