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Мужчину серьёзно ранило при новом обстреле Шебекино в Белгородской области

10 мая 2023, 08:03
Фото: 1MI

Гладков сообщил о раненном при обстреле Шебекино мирном жителе

Пострадавший получил осколочное ранение в голову. В тяжёлом состоянии его госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области.
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Обстрел

При обстреле Шебекино утром 10 мая пострадал мирный житель. У мужчины — осколочное ранение в голову. Его везут в больницу в тяжёлом состоянии.

Известно о двух прилётах в город. Они пришлись на окраину Шебекино — в огороды частных жилых домов.

Обследование территории продолжается.

Шебекино с начала длинных выходных ежедневно находится под обстрелом. ВСУ не прекращают огонь по городу с 6 мая, известно о многочисленных разрушениях в зданиях, повреждениях авто.

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