Мужчину серьёзно ранило при новом обстреле Шебекино в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
При обстреле Шебекино утром 10 мая пострадал мирный житель. У мужчины — осколочное ранение в голову. Его везут в больницу в тяжёлом состоянии.
Известно о двух прилётах в город. Они пришлись на окраину Шебекино — в огороды частных жилых домов.
Обследование территории продолжается.
Шебекино с начала длинных выходных ежедневно находится под обстрелом. ВСУ не прекращают огонь по городу с 6 мая, известно о многочисленных разрушениях в зданиях, повреждениях авто.