Мобилизованным белгородцам и их семьям не будут начислять пени за услуги ЖКХ

С мобилизованных, а также с членов их семей не будут взимать пени в случае несвоевременной или неполной оплаты услуг ЖКХ. Порядок отмены начисления пеней утвердило белгородское правительство. Документ распространяется не только на оплату коммуналки, но и на взносы на капремонт.