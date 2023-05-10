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Мобилизованным белгородцам и их семьям не будут начислять пени за услуги ЖКХ

10 мая 2023, 11:35
Фото: 1MI
В регионе утвердили порядок освобождения от начисления пеней за несвоевременную или неполную оплату услуг ЖКХ для мобилизованных и членов их семей. Соответствующее постановление опубликовало областное правительство.
Сюжет
Льготы

С мобилизованных, а также с членов их семей не будут взимать пени в случае несвоевременной или неполной оплаты услуг ЖКХ. Порядок отмены начисления пеней утвердило белгородское правительство. Документ распространяется не только на оплату коммуналки, но и на взносы на капремонт.

Постановление вступило в силу 5 мая. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября 2022 года.

Районные администрации и военкоматы в течение десяти рабочих дней с момента поступления информации о военнослужащем должны направить списки юрлицу, предоставляющему коммунальные услуги, управляющей компании и в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Исполнитель же самостоятельно принимает решение о начислении пеней или освобождении от их уплаты.

У военных и их родных есть право обратиться с заявлением об освобождении от пеней на срок действия контракта. Само заявление пишется в свободной форме, однако необходимо прикрепить копии удостоверения личности, документов, подтверждающих заключение контракта, а также документы, подтверждающие родство с военнослужащим.

Заявления рассматриваются в день подачи. Отказать могут из-за отсутствия какого-либо из перечисленных документов, недостоверных сведений, при нарушении сроков. Тем не менее с заявлениями можно обращаться и повторно.

У предоставляющих услуги организаций есть право запросить информацию о военнослужащих в военкоматах. Также уточняется, что за месяц до завершения контракта необходимо предупредить исполнителя. Пеня не начисляется с даты заключения до завершения контракта. Начисленная в указанный период пеня не подлежит уплате.

О подобных мерах поддержки белгородцы спрашивали и ранее. В ноябре прошлого года жительница региона поинтересовалась, есть ли льготы для семей призывников при оплате услуг ЖКХ. 

Положена ли компенсация услуг ЖКХ семьям мобилизованных?
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Льготы#Общество#Спецоперация#Постановление#Пени#Услуги жкх#Оплата#Взносы на капремонт
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