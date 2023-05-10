«Мне сломали нос». Белгородка-предприниматель рассказала о конфликте с участковым

Женщина рассказала, что после случившегося она в тяжёлом состоянии добралась домой, скорую ей вызвала дочь. Утром Ирина сходила к врачу сама: во время обследования был выявлен закрытый перелом костей носа. Копии результатов обследования женщина приложила к письму — они есть в распоряжении редакции. При этом в одном из них указано, что нос сломан известным лицом, а во втором - что неизвестным.