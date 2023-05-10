«Мне сломали нос». Белгородка-предприниматель рассказала о конфликте с участковым

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В своём обращении в органы, которое есть в распоряжении Бел.Ру, женщина сообщает, что 7 апреля 2023 года она получила СМС: в нём говорилось, что некто хочет снять торговый модуль на ярмарке в Северном, организаторами которой являются она с дочерью.
Локтеева утверждает, что звонил не возможный арендатор, а якобы участковый уполномоченный полиции Александр Кочкин.
Вместе с ним пришли мужчина в гражданской одежде, женщина в полицейской форме, мужчина в полицейской форме. Эти трое никак не представились и отказались предъявить служебные удостоверения.
Ирина Локтеева
Как утверждает предприниматель, ей угрожали. Женщине стало плохо, она попросила вызвать скорую.
Затем у предпринимателя якобы попытались отнять телефон, ударили сильно по носу. На наш вопрос, сделал ли это мужчина намеренно или это вышло случайно, Ирина ответить не смогла.
Женщина рассказала, что после случившегося она в тяжёлом состоянии добралась домой, скорую ей вызвала дочь. Утром Ирина сходила к врачу сама: во время обследования был выявлен закрытый перелом костей носа. Копии результатов обследования женщина приложила к письму — они есть в распоряжении редакции. При этом в одном из них указано, что нос сломан известным лицом, а во втором - что неизвестным.
Кроме Бел.Ру, женщина обратилась с заявлением к генпрокурору РФ Игорю Краснову, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, директору ФСБ Александру Бортникову, председателю СК РФ Александру Бастрыкину, начальнику федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анне Поповой.
Стоит отметить, что связывалась Локтеева с редакцией по почте и по городскому телефону редакции. Дозвониться ей на мобильный нам так и не удалось, сама же женщина перезванивала только по городскому телефону.
Подтвердить или опровергнуть информацию из других источникам на момент публикации нам не удалось.
В пресс-службе УМВД Бел.Ру в ответ на запрос с просьбой рассказать подробности случившегося сообщили следующее:
В соответствии с п. 8.5 «Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», запрашиваемая в журналистском запросе информация не подлежит разглашению.
За комментарием журналисты обратились и непосредственно к участковому Александру Кочкину — позвонив по телефону. В ответ на просьбу поделиться деталями инцидента полицейский ответил следующим образом:
Кроме как через пресс-службу или своё начальство я по этому поводу с вами общаться не намерен.
Отметим, что ранее фото Кочкина занесли на доску почёта в ОМВД по Белгородскому району — за отличные результаты в работе. Его административный участок — «Октябрьский-1». В должности участкового мужчина работает, согласно открытым данным, с 2018 года. В различных интервью утверждается, что о полицейском положительно отзывались его коллеги: называли принципиальным, ответственным и грамотным.
Направило Бел.Ру запрос и в прокуратуру. Пресс-служба ведомства прокомментировала случившееся так:
Прокуратурой области рассмотрен Ваш запрос о представлении информации о результатах рассмотрения обращений по факту произошедшего в апреле текущего года конфликта участкового уполномоченного полиции и индивидуального предпринимателя в посёлке Северный Белгородского района. В настоящее время по данному факту СО по Белгородскому району СУ СК России по Белгородской области проводится процессуальная проверка, о результатах которой заинтересованные лица будут уведомлены следователем.
Редакция продолжит следить за ходом дела.