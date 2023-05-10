МЧС предупредило об очередном обстреле Шебекино

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Город Шебекино вновь попал под обстрел ВСУ. Об этом говорится в рассылке от МЧС утром 10 мая. Местных жителей просят срочно уйти в укрытия. Вместе с тем шебекинцы в соцсетях сообщают, что в городе было относительно тихо.
С начала длинных выходных город находился под огнём каждый день. 6 мая ВСУ ударили прямо по центру Шебекино — ранен мирный житель, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Пострадали здания ТЦ, школы, территория промпредприятия.
Согласно рассылке МЧС, город атаковали и 7 мая. На следующий день в результате массированного обстрела утром пострадали пять человек. Снаряды попали в жилую зону: повреждены дома, машины, торговые павильоны.
Под обстрел город попал и в ночь на 9 мая. Снаряд упал между двумя многоквартирными домами. Вечером в День Победы в Шебекино тоже было неспокойно. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения.