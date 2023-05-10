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МЧС предупредило об очередном обстреле Шебекино

10 мая 2023, 07:40
Фото: Bel.ru
О происшествии стало известно из рассылки от ведомства. Пока точно неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения. Город с начала длинных выходных обстреливают каждый день.
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Обстрел

Город Шебекино вновь попал под обстрел ВСУ. Об этом говорится в рассылке от МЧС утром 10 мая. Местных жителей просят срочно уйти в укрытия. Вместе с тем шебекинцы в соцсетях сообщают, что в городе было относительно тихо.

С начала длинных выходных город находился под огнём каждый день. 6 мая ВСУ ударили прямо по центру Шебекино — ранен мирный житель, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Пострадали здания ТЦ, школы, территория промпредприятия.

Согласно рассылке МЧС, город атаковали и 7 мая. На следующий день в результате массированного обстрела утром пострадали пять человек. Снаряды попали в жилую зону: повреждены дома, машины, торговые павильоны.

Под обстрел город попал и в ночь на 9 мая. Снаряд упал между двумя многоквартирными домами. Вечером в День Победы в Шебекино тоже было неспокойно. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения.

При обстрелах Шебекино повреждены 124 квартиры, два дома и 32 автомобиля
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино
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