МЧС предупредило об очередном обстреле Шебекино

Город Шебекино вновь попал под обстрел ВСУ. Об этом говорится в рассылке от МЧС утром 10 мая. Местных жителей просят срочно уйти в укрытия. Вместе с тем шебекинцы в соцсетях сообщают, что в городе было относительно тихо.