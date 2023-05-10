КЦТЛ рискует пострадать из-за отмены итогов приватизации

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Генеральная прокуратура настаивает на том, что появившаяся в 1994 году компания "КЦТЛ", базирующаяся в морском порту Санкт-Петербург, незаконно завладела активами приватизированного тогда судостроительного предприятия “Северная верфь”, пишут newizv.ru.
13 марта текущего года в городском арбитражном суде было вынесено решение о том, что сделка, предусматривающая создание компании, ничтожна.
Акциями КЦТЛ владеют более 200 физических лиц, в числе которых члены семьи экс-предпринимателя Александра Абросимова, занимающего сегодня должность бизнес-омбудсмена Петербурга. В числе собственников компании – работники предприятия, а также дети уже умерших сотрудников, получившие весьма скромные активы в период приватизации. Характерно, что некоторые из владельцев КЦТЛ являются блокадниками и участниками ВОВ. Обращения многих из них в разные инстанции – от городской мэрии до президентской администрации – до сих пор остаются без ответов.
Вердикт суда в настоящее время обжалуется. В том случае, если решение оставят в силе, имущество нескольких сотен собственников компании будет изъято в пользу государства, а это чревато созданием крайне негативного прецедента. Выходит, что любая сделка, заключенная за последние три десятка лет развития отечественного рынка, может быть признана ничтожной и владельцы попросту лишатся собственности.
Прокурорские проверки на предмет законности приватизации структуры прошли в 1996 году и в начале двухтысячных. Однако суд предпочёл исчислять срок их давности с 2022 года.
Следует отметить, что оценки процедуры приватизации “Северной верфи” были озвучены ранее и в правительстве. В 2002 году глава кабмина Михаил Касьянов выступил с заявлением о том, что факты нарушений действующего в стране законодательства не зафиксированы.
Примечателен тот факт, что 80 процентов промышленных объектов Северной столицы России были приватизированы ранее. Сложившаяся ситуация всерьёз угрожает крайне негативными последствиями для всей отрасли. Предприниматели и инвесторы Москвы и Ставрополья в своё время успешно решали подобного рода разногласия посредством конструктивных переговоров.