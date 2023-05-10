КЦТЛ рискует пострадать из-за отмены итогов приватизации

Акциями КЦТЛ владеют более 200 физических лиц, в числе которых члены семьи экс-предпринимателя Александра Абросимова, занимающего сегодня должность бизнес-омбудсмена Петербурга. В числе собственников компании – работники предприятия, а также дети уже умерших сотрудников, получившие весьма скромные активы в период приватизации. Характерно, что некоторые из владельцев КЦТЛ являются блокадниками и участниками ВОВ. Обращения многих из них в разные инстанции – от городской мэрии до президентской администрации – до сих пор остаются без ответов.