Какие ограничения введут в Белгородской области для транспорта с июня

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В Белгородской области вновь введут летние ограничения для большегрузов. Корректировки будут актуальны с 1 июня.
Если днём температура воздуха поднимется до +32 °С, движение большегрузов, превышающих установленную допустимую массу или допустимую нагрузку на ось транспорта, на время ограничат. Это необходимо для защиты полотна от повреждений.
При жаркой погоде водителям большегрузов рекомендуют ездить в период с десяти часов вечера до десяти часов утра.
Ограничения не действуют в отношении пассажирских автобусов, перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, транспортировки дорожно-строительной техники.
Специальный режим будет актуален до конца августа.
Напомним, что синоптики ранее спрогнозировали аномально жаркое лето в Белгородской области. Столбик термометра поднимется до +40 °C и выше.