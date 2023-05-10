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Какие ограничения введут в Белгородской области для транспорта с июня

10 мая 2023, 10:06
Фото: 1MI

Летние ограничения для большегрузов введут с июня в Белгородской области

Если днём столбик термометра поднимется до +32 °С, на дорогах будет действовать временное ограничение движения тяжеловесного транспорта. В региональном правительстве пояснили, что эта мера позволит защитить асфальт от повреждений.
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Дороги

В Белгородской области вновь введут летние ограничения для большегрузов. Корректировки будут актуальны с 1 июня.

Если днём температура воздуха поднимется до +32 °С, движение большегрузов, превышающих установленную допустимую массу или допустимую нагрузку на ось транспорта, на время ограничат. Это необходимо для защиты полотна от повреждений.

При жаркой погоде водителям большегрузов рекомендуют ездить в период с десяти часов вечера до десяти часов утра.

Ограничения не действуют в отношении пассажирских автобусов, перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, транспортировки дорожно-строительной техники.

Специальный режим будет актуален до конца августа.

Напомним, что синоптики ранее спрогнозировали аномально жаркое лето в Белгородской области. Столбик термометра поднимется до +40 °C и выше.

Синоптики пообещали белгородцам аномально жаркое лето
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#Инна Рогова#Ограничения#Большегрузы#Жара#Дороги#Белгородская область
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