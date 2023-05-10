Глава РЭО Денис Буцаев сообщил о разработке конвертера кодов товаров и отходов

Буцаев отметил, что конвертер и законопроект РОП фактически исключат возможность для производителей/импортеров товаров закрывать ответственность в рамках РОП, перерабатывая отходы от использования товаров, произведенных из материалов, отличных от выпущенных на рынок. Он добавил, что благодаря конвертеру станет легко определить, какой утилизатор нужен для тех или иных товаров, и не останется вопросов, какая продукция получается в результате утилизации.