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Глава РЭО Денис Буцаев сообщил о разработке конвертера кодов товаров и отходов

10 мая 2023, 13:54
Фото: 1MI
Российский экологический оператор РЭО по поручению Минприроды России разработал конвертер, показывающий переход товаров в отходы, а отходов - в новую продукцию, полученную в результате их переработки. Товар - отход - товар.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев, подчеркнул, что конвертер был сформирован в развитие положений законопроекта о расширенной ответственности производителей (РОП) и станет простым и понятным инструментом для товаропроизводителей, передает mkset.ru.

Буцаев отметил, что конвертер и законопроект РОП фактически исключат возможность для производителей/импортеров товаров закрывать ответственность в рамках РОП, перерабатывая отходы от использования товаров, произведенных из материалов, отличных от выпущенных на рынок. Он добавил, что благодаря конвертеру станет легко определить, какой утилизатор нужен для тех или иных товаров, и не останется вопросов, какая продукция получается в результате утилизации.

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов сообщил, что для удобства использования конвертера разработан информационный модуль, с которым можно ознакомиться на сайте РЭО.

Конвертер включает более 15 000 позиций, каждому товару и упаковке присваиваются коды продукции на основе ОКПД и ТН ВЭД. Отходы, образующиеся в результате использования товаров, имеют код в соответствии с ФККО. Модуль автоматически отображает переход от кода ОКПД к коду ФККО и к коду нового товара по ОКПД в результате переработки отходов.

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