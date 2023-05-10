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Гладков раскритиковал чиновников за работу с очистными сооружениями

10 мая 2023, 19:20
Фото: страница Владимира Перцева ВК
Губернатору Белгородской области не понравилась коммуникация своих помощников с местными жителями. Он решил лично встретиться с белгородцами для урегулирования ситуации.

Вечером 10 мая прошла очередная встреча жителей Белгородского района с властями по вопросу строительства очистных сооружений. Белгородцы недовольны стройкой рядом со своими домами — они считают, что экологичная зона перестанет быть таковой. Люди просят перенести стройку дальше от их домов. В частности, речь идёт о Никольском и Новой Нелидовке.

Во время очередной попытки разобраться в ситуации ничего не вышло. Как написали в «Фонаре», итогом встречи стала остановка строительства до момента новых публичных слушаний, которые пройдут в течение месяца.

Вячеслав Гладков посмотрел отчёт своих заместителей, которые присутствовали на встрече 10 мая, и ему не понравилось.

Видно, что ситуация накаляется. И мои помощники в ситуации не справились.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона решил 11 мая отменить плановую поездку в один из районов, чтобы лично разобраться в ситуации. Так, 11 мая в 17:30 в Никольском пройдёт новая встреча по строительству очистных сооружений. Проведёт её лично Вячеслав Гладков.

Ситуацию со строительством очистных сооружений под Белгородом прокомментировали в БИК
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#Артем Черненко#Общество#Белгородский район#Никольское#Вячеслав Гладков#Очистные сооружения#Очистные#Губернатор
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