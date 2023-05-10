Гладков раскритиковал чиновников за работу с очистными сооружениями

Вечером 10 мая прошла очередная встреча жителей Белгородского района с властями по вопросу строительства очистных сооружений. Белгородцы недовольны стройкой рядом со своими домами — они считают, что экологичная зона перестанет быть таковой. Люди просят перенести стройку дальше от их домов. В частности, речь идёт о Никольском и Новой Нелидовке.