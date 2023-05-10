Гладков раскритиковал чиновников за работу с очистными сооружениями

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
Вечером 10 мая прошла очередная встреча жителей Белгородского района с властями по вопросу строительства очистных сооружений. Белгородцы недовольны стройкой рядом со своими домами — они считают, что экологичная зона перестанет быть таковой. Люди просят перенести стройку дальше от их домов. В частности, речь идёт о Никольском и Новой Нелидовке.
Во время очередной попытки разобраться в ситуации ничего не вышло. Как написали в «Фонаре», итогом встречи стала остановка строительства до момента новых публичных слушаний, которые пройдут в течение месяца.
Вячеслав Гладков посмотрел отчёт своих заместителей, которые присутствовали на встрече 10 мая, и ему не понравилось.
Видно, что ситуация накаляется. И мои помощники в ситуации не справились.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона решил 11 мая отменить плановую поездку в один из районов, чтобы лично разобраться в ситуации. Так, 11 мая в 17:30 в Никольском пройдёт новая встреча по строительству очистных сооружений. Проведёт её лично Вячеслав Гладков.