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Два беспилотника взорвались над частным сектором под Белгородом

10 мая 2023, 18:36
Фото: соцсети губернатора Вячяеслава Гладкова
Два беспилотника сдетонировали над частным сектором в Белгородском районе вечером 10 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Есть повреждения.
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Обстрел

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет, из-за взрыва повреждены два частных дома — в них выбиты окна. Также посечены заборы и одна легковая машина.

На месте работают оперативные службы.

Напомним, утром 10 мая в ходе обстрела города Шебекино в Белгородской области местный житель получил открытое смертельное ранение головы, он скончался в машине скорой помощи. Погибшему было около 50 лет, во время обстрела он работал на своём участке.

Фото: соцсети губернатора Вячяеслава Гладкова
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#Артем Черненко#Вячеслав Гладков#Беспилотник#Обстрел ВСУ#Происшествия#Обстрел#Белгородский район
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