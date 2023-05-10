Два беспилотника взорвались над частным сектором под Белгородом

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет, из-за взрыва повреждены два частных дома — в них выбиты окна. Также посечены заборы и одна легковая машина.
На месте работают оперативные службы.
Напомним, утром 10 мая в ходе обстрела города Шебекино в Белгородской области местный житель получил открытое смертельное ранение головы, он скончался в машине скорой помощи. Погибшему было около 50 лет, во время обстрела он работал на своём участке.