Дочь белгородца может попасть в детдом из-за его мобилизации и семейных проблем

Жителя региона призвали по частичной мобилизации в октябре прошлого года. Мать от девочки отказалась, а мужчине нужно возвращаться в зону СВО. Пока он с дочерью на больничном, но что делать дальше, не знает. Подробности сообщает Go31.

Дочь белгородца из села Драгунское может оказаться в детдоме: мужчину мобилизовали, а его жена ушла, оставив 5-летнюю девочку. Пока мужчина вместе с дочерью на больничном, но ему уже нужно возвращаться в зону СВО. По частичной мобилизации жителя региона призвали в октябре. До этого семейная жизнь белгородца не заладилась. Жена пыталась вернуть его через врачебную комиссию, однако категорию А мужчине оставили. Женщина из семьи ушла, оставив дочь. Белгородец тем временем попытался сделать необходимое, чтобы остаться с девочкой. Он собрал документы, обратился в администрацию Белгородского района. Чиновники направили ходатайство об отмене решения о его мобилизации в районный военкомат. Далее документы направили в областной военный комиссариат. Решение примут на призывной комиссии. При положительном результате белгородца уволят со службы как единственного родителя. «Я два месяца сижу с ребёнком на больничном. Просто иначе, если не будет обоснования того, что я здесь, начнётся уголовное преследование за самовольное оставление части», — поделился белгородец. Если его больничный прекратится, то девочку заберут в дом малютки, пока длятся разбирательства. Что делать в этом случае, мужчина не знает. С его слов, решение военкомата может быть и отрицательным. Семейные проблемы уже успели негативно сказаться на здоровье девочки — она наблюдается у невролога. Журналисты редакции обратились в МО РФ, где им посоветовали обратиться на горячую линию Минобороны. Детский омбудсмен Белгородской области Галина Пятых также не смогла ответить на вопрос. Редакции пояснили, что она находится в командировке за пределами региона с последующим отпуском. Мобилизованным белгородцам и их семьям не будут начислять пени за услуги ЖКХ Узнать подробнее Читайте также: Родители мобилизованных белгородцев потребовали путёвки к морю В Генпрокуратуре назвали число россиян, которых могли мобилизовать незаконно Семье мобилизованного белгородца не одобрили выплату на ребёнка из-за прописки