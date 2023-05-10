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Дочь белгородца может попасть в детдом из-за его мобилизации и семейных проблем

10 мая 2023, 13:16
Фото: 1MI
Жителя региона призвали по частичной мобилизации в октябре прошлого года. Мать от девочки отказалась, а мужчине нужно возвращаться в зону СВО. Пока он с дочерью на больничном, но что делать дальше, не знает. Подробности сообщает Go31.

Дочь белгородца из села Драгунское может оказаться в детдоме: мужчину мобилизовали, а его жена ушла, оставив 5-летнюю девочку. Пока мужчина вместе с дочерью на больничном, но ему уже нужно возвращаться в зону СВО.

По частичной мобилизации жителя региона призвали в октябре. До этого семейная жизнь белгородца не заладилась. Жена пыталась вернуть его через врачебную комиссию, однако категорию А мужчине оставили. Женщина из семьи ушла, оставив дочь.

Белгородец тем временем попытался сделать необходимое, чтобы остаться с девочкой. Он собрал документы, обратился в администрацию Белгородского района. Чиновники направили ходатайство об отмене решения о его мобилизации в районный военкомат. Далее документы направили в областной военный комиссариат. Решение примут на призывной комиссии. При положительном результате белгородца уволят со службы как единственного родителя.

«Я два месяца сижу с ребёнком на больничном. Просто иначе, если не будет обоснования того, что я здесь, начнётся уголовное преследование за самовольное оставление части», — поделился белгородец.

Если его больничный прекратится, то девочку заберут в дом малютки, пока длятся разбирательства. Что делать в этом случае, мужчина не знает.

С его слов, решение военкомата может быть и отрицательным. Семейные проблемы уже успели негативно сказаться на здоровье девочки — она наблюдается у невролога.

Журналисты редакции обратились в МО РФ, где им посоветовали обратиться на горячую линию Минобороны. Детский омбудсмен Белгородской области Галина Пятых также не смогла ответить на вопрос. Редакции пояснили, что она находится в командировке за пределами региона с последующим отпуском.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Общество#Дом малютки#Обращение#Детский омбудсмен#Девочка#Детдом#Минобороны#Галина Пятых
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