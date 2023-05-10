Дочь белгородца может попасть в детдом из-за его мобилизации и семейных проблем

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Дочь белгородца из села Драгунское может оказаться в детдоме: мужчину мобилизовали, а его жена ушла, оставив 5-летнюю девочку. Пока мужчина вместе с дочерью на больничном, но ему уже нужно возвращаться в зону СВО.
По частичной мобилизации жителя региона призвали в октябре. До этого семейная жизнь белгородца не заладилась. Жена пыталась вернуть его через врачебную комиссию, однако категорию А мужчине оставили. Женщина из семьи ушла, оставив дочь.
Белгородец тем временем попытался сделать необходимое, чтобы остаться с девочкой. Он собрал документы, обратился в администрацию Белгородского района. Чиновники направили ходатайство об отмене решения о его мобилизации в районный военкомат. Далее документы направили в областной военный комиссариат. Решение примут на призывной комиссии. При положительном результате белгородца уволят со службы как единственного родителя.
«Я два месяца сижу с ребёнком на больничном. Просто иначе, если не будет обоснования того, что я здесь, начнётся уголовное преследование за самовольное оставление части», — поделился белгородец.
Если его больничный прекратится, то девочку заберут в дом малютки, пока длятся разбирательства. Что делать в этом случае, мужчина не знает.
С его слов, решение военкомата может быть и отрицательным. Семейные проблемы уже успели негативно сказаться на здоровье девочки — она наблюдается у невролога.
Журналисты редакции обратились в МО РФ, где им посоветовали обратиться на горячую линию Минобороны. Детский омбудсмен Белгородской области Галина Пятых также не смогла ответить на вопрос. Редакции пояснили, что она находится в командировке за пределами региона с последующим отпуском.