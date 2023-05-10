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Для атаки в боях Первой мировой войны: что известно о найденных в Шебекино флешеттах

10 мая 2023, 13:20
Фото: Telegram-канал SHOT
После обстрела Шебекино белгородцы нашли металлические стрелы-дротики. Возможно, они могли стать причиной гибели местного жителя. Что известно о поражающих элементах — в материале Бел.Ру.
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Обстрел

10 мая Шебекино опять попало под обстрел ВСУ. Один человек погиб. Его ранило в голову. Медики пытались довезти пациента в тяжёлом состоянии в больницу. Но 50-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.

После атаки на месте нашли так называемые флешетты. Это металлические стрелы-дротики размером с карандаш, которые используют для поражения людей и лёгкой техники. Возможно, они стали причиной гибели белгородца.

Из открытых источников известно, что флешетты — это особый тип авиационного оружия, разработанный в начале XX века. Его применяли в боях Первой мировой войны. При падении флешетта развивает такую убойную силу, которая может спокойно прошить насквозь деревянную доску толщиной в 15 сантиметров.

Данные поражающие элементы использовались в советских орудиях «Гвоздика» и «Акация», а также 80-мм авиационных ракетах С8С, которыми вооружались самолёты Су-24 и Су-25, а также вертолёты Ми-8 и Ми-24.

А ещё подобный боеприпас имел советский экспериментальный автомат АО-27, разработанный в 1961 году. Испытания показали, что благодаря большой начальной скорости пули (1060 м/с) и поперечной нагрузке автомат АО-27 имел значительное преимущество перед АК при пробитии таких преград, как окопный бруствер.

Но из-за слабого останавливающего действия стреловидного боеприпаса и высокой стоимостью патрона АО-27 не приняли на вооружение.

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#Кристина Семенчук#Флешетты#Обстрел#Шебекино#Гибель#Спецоперация#Шебекинский горокруг#Видео
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