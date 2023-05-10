Что убило пострадавшего при обстреле Шебекино мужчину

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
После обстрела Шебекино местные жители обнаружили на территории опасные находки. На снимках очевидцев можно увидеть флешетты — маленькие металлические стрелы-дротики.
Именно флешеттой могло убить пострадавшего мужчину. Его ранило в голову. Медикам пациента передали в тяжёлом состоянии. Мужчина, которому было около 50 лет, скончался в машине скорой помощи.
По словам очевидцев, в момент происшествия мирный житель работал с братом на огороде.
Шебекино 10 мая попало под обстрел дважды. О последствиях второго происшествия официально пока ничего не сообщали.
Кроме Шебекино, под огнём ВСУ с утра было село Муром.