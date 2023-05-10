Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Изображение материала

Что убило пострадавшего при обстреле Шебекино мужчину

10 мая 2023, 09:20
Фото: Telegram-канал SHOT

ВСУ обстреляли Шебекино снарядами с флешеттами

Местные жители обнаружили мелкие стрелы-дротики. Именно этими деталями могло убить пострадавшего при обстреле мужчину.
Сюжет
Обстрел

После обстрела Шебекино местные жители обнаружили на территории опасные находки. На снимках очевидцев можно увидеть флешетты — маленькие металлические стрелы-дротики.

Именно флешеттой могло убить пострадавшего мужчину. Его ранило в голову. Медикам пациента передали в тяжёлом состоянии. Мужчина, которому было около 50 лет, скончался в машине скорой помощи.

По словам очевидцев, в момент происшествия мирный житель работал с братом на огороде.

Шебекино 10 мая попало под обстрел дважды. О последствиях второго происшествия официально пока ничего не сообщали.

Кроме Шебекино, под огнём ВСУ с утра было село Муром.

Фото: Telegram-канал "ШО Шебекино"
Пострадавший при обстреле Шебекино мужчина скончался
Узнать подробнее
Читайте также:
Очевидцы рассказали об обстреле в ШебекиноШебекино обстреливают второй раз за деньМужчину серьёзно ранило при новом обстреле Шебекино в Белгородской области
#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Флешетты#Ранение#Пострадавший#Смерть#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино
Подпишитесь
Пострадавший при обстреле Шебекино мужчина скончался
Сегодня, 08:43
Украинский беспилотник взорвался под Новым Осколом в Белгородской области
Сегодня, 04:52
В фирме Зотова отказались сообщать об открытии общепита в новом парке в Белгороде
Сегодня, 07:41
Стало известно, когда белгородцы приблизятся к зарплатам в 100 тысяч рублей
Сегодня, 07:04
SHOT: Белгородскую область пытались атаковать два беспилотника ВСУ
Сегодня, 06:32