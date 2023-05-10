Что подорожает в Белгородской области на фоне роста курса доллара

По данным эксперта, в настоящее время происходит не падение курса рубля, а возврат к оптимальным для экономики РФ значениям валютных курсов, которые были до начала СВО — в январе–феврале 2022 года. К примеру, 4 мая 2023 года торги на Московской бирже закрылись на значении 78,05 ₽. Что касается роста курса доллара, начало спецоперации вызвало панику у населения, резко вырос спрос на валюту — поэтому курсы валют неадекватно устремились вверх.