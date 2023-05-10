Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Что подорожает в Белгородской области на фоне роста курса доллара, а также чем объясняется падение курса рубля, журналистам Бел.Ру рассказал специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и управлению ценными бумагами Александр Крамарь.
По данным эксперта, в настоящее время происходит не падение курса рубля, а возврат к оптимальным для экономики РФ значениям валютных курсов, которые были до начала СВО — в январе–феврале 2022 года. К примеру, 4 мая 2023 года торги на Московской бирже закрылись на значении 78,05 ₽. Что касается роста курса доллара, начало спецоперации вызвало панику у населения, резко вырос спрос на валюту — поэтому курсы валют неадекватно устремились вверх.
Центробанку удалось стабилизировать ситуацию мощным поднятием ключевой ставки (что вызвало повышение ставок банковских депозитов, и деньги населения стремились туда) и ограничениями обращения валюты.
Александр Крамарь
Эксперт добавил, что основную роль в формировании валютных курсов в стране играет торговый баланс — соотношение экспортируемых (вывозимых) и импортируемых (ввозимых) товаров. После 24 февраля прошлого года недружественные страны ввели против РФ рекордное в мировой истории число санкций, что привело к внезапному сокращению импорта — поставщики за рубежом подчинялись санкциям.
Приток валюты в страну от экспорта остался, а «утекание» сократилось (спрос на валюту для закупки импорта весной 2022-го сжался в разы). Это привело к качению «маятника» валютных курсов в обратную сторону: рубль неадекватно укрепился к валютам.
Александр Крамарь
Как отметил финансовый советник, РФ экспортирует очень много сырья и продуктов его переработки. Поэтому укрепление рубля может привести к ряду последствий.
Издержки экспортёров (в основном в рублях) растут ежегодно вместе с инфляцией. Предприятие конвертирует (обменивает) часть валютной выручки в рубли, оплачивая ими затраты и налоги.
Из-за введённых санкций издержки экспортёров резко выросли — им пришлось перестраивать логистику поставок и отдавать свою продукцию дешевле зарубежных конкурентов. Соответственно, валютная выручка упала. Из-за крепкого курса рубля большинство экспортёров РФ оказались убыточны: для большинства компаний в 2022 году «точка безубыточности» сложилась на уровне курса 70-75 рублей за доллар.
Вдвойне негативное:
Если бы крепкий курс рубля просуществовал достаточно длительный промежуток времени (годы), то вся экономика РФ рухнула бы. Так не могло продолжаться долго: естественным было возвращение валютных курсов к оптимальным значениям. Такое уникальное явление в экономике, как аномальное укрепление рубля в 2022 году (до 50-55 рублей за доллар) случается раз в 100 лет! Я неоднократно указывал на данный феномен и на то, что курс рубля ждёт достаточно скорый возврат к 75-80 рублей за доллар.
Александр Крамарь
Специалист отметил, что отвечая на данный вопрос следует говорить о всей России, так как в стране свободный переток товаров и услуг по территории и Белгородская область не изолирована.
Из-за роста курсов валют в последние пять месяцев подорожают все импортные товары, которые не производятся в России или их выпуск недостаточен. Это бытовая техника и электроника, компьютеры, смартфоны, программное обеспечение, лекарства, автомобили, фрукты, овощи и т. д. Годовая инфляция в данных группах товаров может достичь 10-30% и более.
Подорожание здесь связано даже не столько с ростом курсов валют (мы вернулись к «цифрам» начала 2022 года), сколько со значительным удорожанием логистики (доставки) — из-за того, что производители даже из дружественных стран, опасаясь введения на них вторичных санкций, отправляют нам товары не напрямую, а через мелких посредников окольными путями (так называемый «параллельный импорт»).
Александр Крамарь
При этом эксперт добавил, что рост цен будет плавным, поскольку в момент «крепкого» рубля в стране созданы определённые запасы товаров, но по мере их замены на новые партии цены и будут расти.
Будут расти цены на одежду и обувь. Поскольку даже у российских производителей значительная часть оборудования и материалов (ткани, красители, химикаты, фурнитура) — импортные. Продолжат расти цены на золото и ювелирные украшения.
Александр Крамарь
Но есть и хорошая новость: вслед за курсами валют не будут расти в цене мясо, молочные продукты, зерно, крупы, хлебопродукты, растительное масло, стройматериалы. Причина —из-за замедления глобальной экономики мировые цены на эти товары упали к текущему моменту значительно ниже начала 2022 года.
Исключение: рис, сахар, какао (и вся продукция, где используется данные ингредиенты: шоколад, конфеты, прочая кондитерка) — у этих продуктов цены растут из-за снижения урожая в основных странах-экспортёрах вследствие погодных катаклизмов.
По словам специалиста финансового рынка, основные факторы, которые влияют на курсы валют сейчас (или могут повлиять в ближайшем будущем):
При этом эксперт добавил, что есть нюансы.
Уходом из России компаний Shell, Uber, Inditex и расчётами за их бизнес объясняется всплеск курсов валют в апреле 2023 года (доллар — доходил до 83,5 руб.). Центробанк и крупные банки РФ (Сбер, ВТБ, Промсвязьбанк) могут сейчас напрямую влиять только на курс китайского юаня, поскольку счета в долларах и евро у них заблокированы из-за санкций. Но на нашем биржевом рынке полно крупных профучастников, которые зарабатывают на отклонениях курсов валют на местном рынке РФ и международном рынке валют FOREX, тем самым выравнивая любые отклонения в курсах (доллара, евро, юаня и др) — доскладывающихся на FORЕХ.
Александр Крамарь
Курс доллара к рублю остаётся главным валютным курсом в РФ, поскольку:
На рынке РФ существуют две противоборствующие огромные силы, которые способны влиять на курсы валют. Их взаимоотношения скорее можно охарактеризовать как конструктивное сотрудничество. Первая — Минфин — отвечает за доходы и расходы бюджета, заинтересован в росте валютных курсов (поскольку такое движение курсов обеспечивает рост собираемости налогов с экспортёров). А вторая — Центробанк — отвечает за показатели инфляции, поэтому заинтересован в снижении валютных курсов (рост валют — является проифляционным фактором).
Александр Крамарь
По прогнозам эксперта, в ближайший месяц курс доллара может варьироваться в диапазоне 75-80 рублей. Если резко вырастут геополитические риски — возможны всплески до 85 рублей и выше. К концу 2023 года по прогнозам курс доллара ожидается в районе 81-85 рублей.
Курс будут постепенно «приподнимать» для снижения колоссального дефицита госбюджета. Зону 75-78 рублей за доллар считаю интересной для среднесрочной и долгосрочной инвестиционной закупки валютных инструментов: замещающих еврооблигаций, юаневых облигаций, валют дружественных стран (юань, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ), наличные доллары и евро, акции США (если у вас открыт статус квала и с пониманием рисков!), гонконгские акции, криптовалютные стейблкоины (USDT и др).
Александр Крамарь
Не рекомендует эксперт закупать доллары и евро на Московской бирже.
Если будут введены санкции на подразделение Мосбиржи Национальный клиринговый центр (НКЦ), занимающееся проведением расчётов между участниками торгов, то это приведёт к блокировке на неопределённый срок купленных на бирже валют недружественных стран, а также ценных бумаг, которые за них торгуются, включая акции и ETF США.
Александр Крамарь
Подытожив, специалист отметил, что не нужно бояться курсов валют. Надо логически разбираться в процессах, вызывающих их изменение, и использовать движение курсов для успешного достижения своих финансовых целей.