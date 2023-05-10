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Что известно о проведении выпускных вечеров в Белгородской области

10 мая 2023, 14:07
Фото: 1MI
Из-за сложившейся оперативной обстановки выпускные вечера в области пройдут в нетрадиционном формате. Что известно на сегодняшний день — в материале Бел.Ру.
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СВО

Выпускные в детских садах

В настоящее время детские сады Белгородской области работают в режиме дежурных групп. Летом для выпускников также будут работать дежурные группы. График их работы опубликуют позднее.

Что касается выпускных, к примеру, в конце апреля глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что в этом году традиционные выпускные для дошкольников в муниципалитете пройдут в очном формате, и учреждения активно готовятся к праздничным мероприятиям. Что касается остальных районов, информации пока нет.

Выпускные в школах

Также нет окончательно принятого решения о проведении выпускных вечеров в школах области. Ранее с вопросом о формате проведения торжеств обратились к министру образования области Андрею Милёхину. Он отметил, что ориентируясь на конкретно сложившуюся оперативную обстановку, власти предпринимают все усилия, чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья детей.

Чиновник также добавил, что если ситуация будет позволять, то вопрос о проведении последних звонков и выпускных рассмотрят, а также проработают все возможные форматы.

Позднее глава региона Вячеслав Гладков предложил вывезти выпускников из Шебекинского горокруга в безопасные места, чтобы там они смогли отметить последние звонки и выпускные. Но губернатор отметил, что окончательное решение по этому поводу должны принимать родители вместе с самими учащимися и учителями.

Точно известно, что проводить праздники для школьников в Шебекино очно не будут.

 

В Белгородской области рассмотрят возможность проведения выпускных балов
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#Выпускные#Школа#СВО#Безопасность#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Владимир перцев#Перцев#Андрей Милёхин
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