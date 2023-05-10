Что известно о проведении выпускных вечеров в Белгородской области

Что касается выпускных, к примеру, в конце апреля глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что в этом году традиционные выпускные для дошкольников в муниципалитете пройдут в очном формате, и учреждения активно готовятся к праздничным мероприятиям. Что касается остальных районов, информации пока нет.