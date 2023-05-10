Больницу под Белгородом обновят за 200 млн рублей

В январе стало известно, что в медучреждения Белгородской области закупят новое оборудование на 2 млрд рублей. Часть купленного в 2022 году оборудования на тот момент продолжали устанавливать в медицинских учреждениях региона. В прошлом году на закупку выделяли аналогичную сумму.