Больницу под Белгородом обновят за 200 млн рублей

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Белгородской области стартует реконструкция Томаровской ЦРБ. Работы в Яковлевском горокруге ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели выделили более 200 млн рублей. В планах — строительство новых помещений и приобретение оборудования.
«Надеюсь, что до конца года жители Томаровки почувствуют качественное улучшение предоставляемых медицинских услуг», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона также пообещал информировать белгородцев о ходе работ в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что для белгородских больниц закупят легковые автомобили на 21 млн рублей. В списке числилась Томаровская районная больница им. И. С. Сальтевского.
В январе стало известно, что в медучреждения Белгородской области закупят новое оборудование на 2 млрд рублей. Часть купленного в 2022 году оборудования на тот момент продолжали устанавливать в медицинских учреждениях региона. В прошлом году на закупку выделяли аналогичную сумму.
Тогда же сообщалось, что в медицину Белгородской области вложат свыше 200 млн рублей. Планировалось построить или отремонтировать 19 медучреждений. В регионе собирались строить ФАП и офис семейного врача, а также отремонтировать поликлинику, относящуюся к Томаровской райбольнице.