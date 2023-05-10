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Больницу под Белгородом обновят за 200 млн рублей

10 мая 2023, 10:25
Фото: 1MI

В Белгородской области стартует реконструкция Томаровской ЦРБ

В планах — построить новые помещения и приобрести оборудование. На эти цели выделили более 200 млн рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области стартует реконструкция Томаровской ЦРБ. Работы в Яковлевском горокруге ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели выделили более 200 млн рублей. В планах — строительство новых помещений и приобретение оборудования.

«Надеюсь, что до конца года жители Томаровки почувствуют качественное улучшение предоставляемых медицинских услуг», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона также пообещал информировать белгородцев о ходе работ в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что для белгородских больниц закупят легковые автомобили на 21 млн рублей. В списке числилась Томаровская районная больница им. И. С. Сальтевского.

В январе стало известно, что в медучреждения Белгородской области закупят новое оборудование на 2 млрд рублей. Часть купленного в 2022 году оборудования на тот момент продолжали устанавливать в медицинских учреждениях региона. В прошлом году на закупку выделяли аналогичную сумму.

Тогда же сообщалось, что в медицину Белгородской области вложат свыше 200 млн рублей. Планировалось построить или отремонтировать 19 медучреждений. В регионе собирались строить ФАП и офис семейного врача, а также отремонтировать поликлинику, относящуюся к Томаровской райбольнице.

В медицину Белгородской области вложат свыше 200 млн рублей
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#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Больницы#Медицина#Црб#Нацпроект#Касается каждого#Томаровская црб
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