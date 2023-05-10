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Белгородца из приграничья осудили за припрятанные для самообороны автомат и патроны

10 мая 2023, 12:40
Фото: 1MI
Автомат Калашникова и два магазина с патронами к нему мужчина хранил на берегу реки. Оружие он незаконно купил через знакомого. Валуйский районный суд определил наказание для мужчины.

В ноябре минувшего года житель приграничного Валуйского горокруга незаконно через знакомого купил автомат Калашникова, а также два магазина с патронами. Всё это мужчина прятал в тайнике — его он организовал на берегу реки.

В пресс-службе суда пояснили, что оружие мужчина приобрёл для возможного использования в целях самообороны. Однако тайник в итоге нашли правоохранители.

Уголовное дело против жителя приграничья возбудили за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Мужчина свою вину полностью признал.

Валуйский районный суд в марте назначил жителю региона наказание в виде одного года ограничения свободы. На сайте суда не указано, вступил ли приговор в силу.

У белгородца в приграничье нашли тайник с оружием и патронами
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#Инна Рогова#Автомат#Патроны#Самооборона#Тайник#Происшествия#Спецоперация#Белгородская область#Валуйский горокруг
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