Белгородца из приграничья осудили за припрятанные для самообороны автомат и патроны

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В ноябре минувшего года житель приграничного Валуйского горокруга незаконно через знакомого купил автомат Калашникова, а также два магазина с патронами. Всё это мужчина прятал в тайнике — его он организовал на берегу реки.
В пресс-службе суда пояснили, что оружие мужчина приобрёл для возможного использования в целях самообороны. Однако тайник в итоге нашли правоохранители.
Уголовное дело против жителя приграничья возбудили за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Мужчина свою вину полностью признал.
Валуйский районный суд в марте назначил жителю региона наказание в виде одного года ограничения свободы. На сайте суда не указано, вступил ли приговор в силу.