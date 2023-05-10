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Белгородско-курскую реку засыпали строительным мусором

10 мая 2023, 08:18
Фото: 1MI
В Курской области с 2021 года реку Оскол начали засыпать кусками железобетонных плит и столбов, создав препятствие для прохода рыбы на места нереста. Куряне обращались в различные ведомства ещё в прошлом году, однако никаких результатов это не принесло. Подробности сообщают «Курские известия».

Реку, протекающую в Курской и Белгородской областях, засыпают кусками железобетонных плит и столбов и создают препятствие для прохода рыбы на места нереста. Неравнодушные куряне неоднократно обращались в различные ведомства, но никаких результатов это не принесло.

Писал один из жителей региона в прокуратуру, Росприроднадзор, губернатору Роману Старовойту и в ОНФ. Местные жители знают, на ком лежит вина, но бороться в открытую опасаются.

Как рассказал один из жителей, хотели изменить уровень воды в реке и облегчить прохождение рыбы на нерест. Теперь переход полностью перекрыт. Рыбе некуда идти, поэтому её попросту выловят из водохранилища, считают куряне.

Информацию ранее сообщали должностным лицам. На место выезжали полицейские, составляли административный протокол. Материалы направили в Росприроднадзор. В 2022 году в администрации региона заявили, что вопрос находится на контроле.

Однако проблема, несмотря на обращения людей, так и не решилась. Река по-прежнему завалена плитами.

Фото: «Курские известия»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Курская область#Река#Река Оскол#Общество#Нерест#Рыба#Строительный мусор#Черноземье
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