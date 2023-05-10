Белгородско-курскую реку засыпали строительным мусором

В Курской области с 2021 года реку Оскол начали засыпать кусками железобетонных плит и столбов, создав препятствие для прохода рыбы на места нереста. Куряне обращались в различные ведомства ещё в прошлом году, однако никаких результатов это не принесло. Подробности сообщают «Курские известия».

Сюжет Черноземье