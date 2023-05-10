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Белгородским бизнесменам выдадут 400 млн на восстановление после обстрелов

10 мая 2023, 07:26
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В одних случаях было утеряно имущество, а в других — предприятия в целом. Собирать заявки от пострадавшего бизнеса планируют в два этапа. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Бизнес

Бизнесменам, пострадавшим от обстрелов в Белгородской области, выдадут порядка 400 млн рублей. Деньги направят на восстановление утраченного имущества или полностью утраченного дела.

Помощь получат 28 предприятий и 18 индивидуальных предпринимателей. 10 мая с бизнесменами должен встретиться губернатор Вячеслав Гладков.

Тем временем в регионе стартует вторая волна сбора заявок от пострадавшего бизнеса.

Почему две волны? Для того, чтобы ускорить все процессы. Повторюсь: максимально быстро дать возможность восстановить утерянные предприятия, утерянный бизнес, а значит — доход, а значит — содержание семей.
Вячеслав Гладков

В конце апреля заявки на восстановление подали 26 белгородских предприятий. Всего же от обстрелов пострадали 100 предпринимателей. В основном это бизнес в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.

Всего Белгородской области выделили 800 млн рублей на восстановление пострадавших при обстрелах предприятий. На минувшей неделе президент Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову продолжить поддержку предпринимателей в белгородском приграничье.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Восстановление#Бизнес#Предприниматели#Экономика#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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