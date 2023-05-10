Белгородским бизнесменам выдадут 400 млн на восстановление после обстрелов

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Бизнесменам, пострадавшим от обстрелов в Белгородской области, выдадут порядка 400 млн рублей. Деньги направят на восстановление утраченного имущества или полностью утраченного дела.
Помощь получат 28 предприятий и 18 индивидуальных предпринимателей. 10 мая с бизнесменами должен встретиться губернатор Вячеслав Гладков.
Тем временем в регионе стартует вторая волна сбора заявок от пострадавшего бизнеса.
Почему две волны? Для того, чтобы ускорить все процессы. Повторюсь: максимально быстро дать возможность восстановить утерянные предприятия, утерянный бизнес, а значит — доход, а значит — содержание семей.
Вячеслав Гладков
В конце апреля заявки на восстановление подали 26 белгородских предприятий. Всего же от обстрелов пострадали 100 предпринимателей. В основном это бизнес в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.
Всего Белгородской области выделили 800 млн рублей на восстановление пострадавших при обстрелах предприятий. На минувшей неделе президент Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову продолжить поддержку предпринимателей в белгородском приграничье.